Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie w sobotę wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Krzysztof Gawkowski. Z politykiem typowanym na wicepremiera w rządzie Donalda Tuska porozmawiamy między innymi o tym, kiedy zaprezentowany zostanie pełny skład rządu Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Czy Gawkowski rzeczywiście, jak informują media, obejmie w nim tekę ministra cyfryzacji? Czy Lewica obsadzi też resort nauki i szkolnictwa wyższego? Dlaczego w przyszłym rządzie Tuska na stanowiskach ministerialnych znajdą się tylko cztery kobiety?

Krzysztof Gawkowski / Michał Dukaczewski / RMF FM

Zapytamy też, kogo Lewica skieruje do trzech komisji śledczych, które mają powstać w najbliższych tygodniach w Sejmie. Skończy się tylko na trzech, czy będą tworzone kolejne? Ile miejsc dostanie w nich Prawo i Sprawiedliwość?

Z Krzysztofem Gawkowskim porozmawiamy ponadto o tym, jak ocenia liberalny zwrot premiera Mateusza Morawieckiego, który opowiedział się ostatnio m.in. z powrotem do kompromisu aborcyjnego. Czy oznacza to szansę na uchwalenie np. zmian w Kodeksie karnym, które znosiłyby odpowiedzialność lekarzy za pomoc w aborcji? A co z refundacją in vitro i związkami partnerskimi?

