Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro uzyskał azyl polityczny na Węgrzech. Jest już drugim politykiem Prawa i Sprawiedliwości (pierwszym był Marcin Romanowski), który zdecydował się na taki ruch. Jak jego decyzję komentują przedstawiciele głównych partii politycznych? Zebraliśmy dla Was najciekawsze opinie.
- Były minister sprawiedliwościZbigniew Ziobro otrzymał azyl polityczny na Węgrzech.
- Prokuratura chce postawić politykowi PiS zarzuty związane z Funduszem Sprawiedliwości. Ziobro twierdzi, że jest ofiarą politycznej zemsty i nagonki.
- Politycy PiS, jak Mateusz Morawiecki i Mariusz Błaszczak, uznają azyl za uzasadniony i krytykują upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości w Polsce.
- Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, m.in. Tomasz Siemoniak i Kamila Gasiuk-Pihowicz, ostro krytykują Ziobrę, nazywając go tchórzem i oskarżając o ucieczkę przed wymiarem sprawiedliwości.
Fakt wystąpienia o azyl polityczny i otrzymania go były minister sprawiedliwości potwierdził na portalu X.
"Zdecydowałem się skorzystać z azylu udzielonego mi przez rząd Węgier z powodu politycznych represji w Polsce. Bardzo dziękuję premierowi Viktorowi Orbanowi. W liście sprzed kilku dni, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podkreślił, że odważne przywództwo premiera Viktora Orbana i jego konsekwentna obrona zasad czynią z Węgier przykład dla świata - kraju wiary, rodziny i suwerenności. Tego samego, niestety, nie da się powiedzieć o Polsce pod rządami Donalda Tuska" - napisał Zbigniew Ziobro.
