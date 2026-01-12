Prokuratura chce postawić Ziobrze zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Poseł Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że jest ofiarą nagonki.

"Wybieram walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem. Stawiam opór postępującej dyktaturze. Czynię to w imię zasad, którymi zawsze się kierowałem i z powodu których stałem się dziś celem osobistej zemsty Donalda Tuska i jego środowiska. Stałem się obiektem polowania i nagonki dlatego, że jako Prokurator Generalny zainicjowałem liczne śledztwa dotyczące ich korupcji i złodziejstwa" - przekonywał Ziobro.



Poseł PiS wystąpił także o objęcie międzynarodową ochroną swojej żony. "Podjąłem decyzję, że nie pozwolę, aby moje dzieci zostały pozbawione opieki matki, a moja żona - w zastępstwie za mnie - stała się ofiarą psychopatycznej zemsty Donalda Tuska" - napisał polityk.

Morawiecki o azylu dla Ziobry: Nie jestem zaskoczony

Były premier Mateusz Morawiecki przyznał w RMF FM, że nie jest zaskoczony decyzją o azylu dla swojego partyjnego kolegi.

Czy prokuratura jest upolityczniona? Oczywiście, że jest. Czy Ziobro jest ścigany z motywów politycznych? Oczywiście, że jest - przekonywał gość Tomasza Terlikowskiego. Jednocześnie sam zadeklarował, że nie zamierza iść w ślady Ziobry.

Niech mnie tutaj sądzą, jak mają ochotę. Wiele razy podkreślałem, że jeśli tylko trzeba będzie, to się stawie, ale będę walczył na ubitej ziemi z tym rządem - zapowiedział.

Błaszczak: Obawy są w pełni uzasadnione

Były minister obrony Mariusz Błaszczak ocenił, że decyzja o przyznaniu azylu Ziobrze jest oparta na realnych przesłankach.

"Każda procedura azylowa wymaga wykazania, że dana osoba nie może liczyć na uczciwy i bezstronny proces w swoim kraju. W tym przypadku takie obawy są w pełni uzasadnione" - ocenił poseł PiS.

"Od dłuższego czasu w debacie publicznej pojawiały się wypowiedzi przedstawicieli obecnej władzy, które podważały zasadę domniemania niewinności oraz niezależności sądów. Warto przypomnieć "rymowankę" Donalda Tuska, którą zamieścił na swoim profilu na portalu X, która sugerowała, że decyzja o zastosowaniu aresztu wobec Zbigniewa Ziobry miałaby zapaść jeszcze przed formalnym rozstrzygnięciem sądu. Tego rodzaju deklaracje, wypowiadane przez szefa rządu, muszą budzić poważne wątpliwości co do rzetelności przyszłego postępowania" - przekonywał Błaszczak na portalu X.

