Do Sądu Okręgowego w Gdańsku trafił akt oskarżenia przeciwko 11 osobom podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która przez kilkanaście lat działała na terenie Trójmiasta. Sprawa jest efektem wieloletniego śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji.

/ CBŚP /

30 grudnia 2025 roku do Sądu Okręgowego w Gdańsku trafił akt oskarżenia przeciwko 11 osobom. Oskarżonym zarzucono popełnienie łącznie 37 przestępstw o charakterze kryminalnym i gospodarczym.

Według ustaleń śledztwa, grupa działała od maja 2005 do maja 2021 roku, czerpiąc stałe korzyści majątkowe z cudzego nierządu poprzez prowadzenie agencji towarzyskiej na terenie Trójmiasta.

Zarzuty obejmują również pranie pieniędzy, polegające na przyjmowaniu środków pochodzących z przestępstw na rachunki bankowe oraz inwestowaniu ich, m.in. w zakup nieruchomości.

Jednym z oskarżonych jest Vitaliy O., który w listopadzie 2025 roku został sprowadzony do Polski w ramach procedury ekstradycyjnej ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Akt oskarżenia obejmuje także dwa dodatkowe wątki: wyłudzenie subwencji przyznawanych w związku z przeciwdziałaniem skutkom pandemii Covid-19 oraz wystawianie i posługiwanie się tzw. pustymi fakturami w obrocie gospodarczym.

Kluczowe zeznania i zabezpieczenia majątkowe

W toku śledztwa funkcjonariusze CBŚP ustalili dane kobiet świadczących usługi seksualne w ramach jednej z agencji towarzyskich. Kobiety te zostały przesłuchane w charakterze świadków, a ich zeznania miały kluczowe znaczenie dla wszczęcia i prowadzenia sprawy.

Na potrzeby postępowania zabezpieczono majątek - m.in. 17 lokali mieszkalnych w Gdańsku, Sopocie i Nowym Tomyślu, 7 nieruchomości gruntowych w Gdańsku i Pucku, udziały w trzech nieruchomościach w Lęborku oraz udziały w nieruchomościach wspólnych.

Ponadto zabezpieczono kosztowności w postaci złotych monet, biżuterii i zegarków o wartości ponad 190 tys. zł oraz środki pieniężne w wysokości ponad 270 tys. zł.

Śledztwo w tej sprawie prowadzone było przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji – Zarządu w Gdańsku.