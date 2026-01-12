Od poniedziałku, 12 stycznia, uczniowie w całej Polsce mierzą się z próbnymi egzaminami ósmoklasisty i maturami. Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała dla nich arkusze z wybranych przedmiotów, a szkoły - choć nie mają takiego obowiązku - mogą przeprowadzić testy według oficjalnego harmonogramu. Wszystko po to, by młodzież mogła sprawdzić swoje umiejętności w warunkach zbliżonych do tych, które czekają ich podczas prawdziwych egzaminów.

12 stycznia rozpoczęły się próbne matury i próbne egzaminy ósmoklasisty / Shutterstock

W poniedziałek, 12 stycznia, ruszają próbne egzaminy ósmoklasisty i matury w całej Polsce.

Egzamin ósmoklasisty potrwa od 12 do 14 stycznia: poniedziałek - język polski, wtorek - matematyka, środa - język angielski; start każdego testu o godz. 9:00.

Próbna matura odbędzie się w dwóch turach: 12-16 stycznia (przedmioty rozszerzone, dwie sesje dziennie: 9:00 i 14:00) oraz 4-6 marca (przedmioty obowiązkowe na poziomie podstawowym).

Nauczyciele sprawdzą prace według wytycznych CKE, a wyniki mają charakter wyłącznie informacyjny - nie będą podstawą do ocen w dzienniku.

Egzamin ósmoklasisty na próbę

Próbny egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 12-14 stycznia 2026 roku. Uczniowie rozpoczną zmagania w poniedziałek od języka polskiego, we wtorek zmierzą się z matematyką, a w środę - z językiem angielskim. Wszystkie testy rozpoczynają się o godzinie 9:00. Warto przypomnieć, że język angielski to najczęściej wybierany język obcy wśród ósmoklasistów.

Matura na próbę - dwa terminy, dwa razy więcej szans

Próbne egzaminy maturalne zaplanowano w dwóch turach: pierwsza odbędzie się od 12 do 16 stycznia, druga - od 4 do 6 marca.

W styczniu maturzyści będą mogli sprawdzić się z przedmiotów do wyboru na poziomie rozszerzonym, m.in. z historii sztuki, fizyki, biologii czy geografii. Egzaminy będą odbywać się w dwóch sesjach: porannej (godz. 9:00) i popołudniowej (godz. 14:00).

W marcu natomiast uczniowie przystąpią do próbnych egzaminów z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym: 4 marca z języka polskiego, 5 marca z matematyki, a 6 marca z języka angielskiego.

Arkusze dla wszystkich

CKE udostępniła szkołom arkusze egzaminacyjne z wyprzedzeniem. Co ważne, zadania w nich zawarte nie były wcześniej publikowane. Jeśli ktoś nie będzie mógł wziąć udziału w egzaminie w szkole, będzie mógł pobrać arkusze ze strony internetowej CKE lub okręgowych komisji egzaminacyjnych i rozwiązać je samodzielnie.

Nauczyciele sprawdzą prace uczniów według zasad podanych przez CKE. Wyniki mają służyć przede wszystkim jako informacja zwrotna - nie będą podstawą do wystawiania ocen w dzienniku.

Po co próbne egzaminy?

Dyrektor CKE, Robert Zakrzewski, podkreśla, że próbne egzaminy mają charakter wyłącznie informacyjny i diagnostyczny. Pozwalają uczniom oswoić się z arkuszem egzaminacyjnym i sprawdzić, które partie materiału wymagają jeszcze powtórki. Wyniki mają pomóc zarówno uczniom, jak i nauczycielom w zaplanowaniu dalszej nauki.

Zakrzewski zaznacza także, że zadania w arkuszach obejmują cały materiał z podstawy programowej. Niektóre zagadnienia mogą być jeszcze nieomówione na lekcjach - to normalne na tym etapie roku szkolnego.

Terminy właściwych egzaminów

W roku szkolnym 2025/2026 egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 11-13 maja, a matura - od 4 do 30 maja. Dla tych, którzy nie będą mogli przystąpić do egzaminów w głównym terminie, przewidziano dodatkowe sesje w czerwcu.