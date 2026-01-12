"Donald Tusk jest mistrzem propagandy. Jerzy Urban mógłby brać lekcje od Tuska" - podkreślił były premier Mateusz Morawiecki w Porannej rozmowie w RMF FM. Wiceprzewodniczący PiS dodał, że Polska to obecnie coś "pomiędzy dyktaturą, a demokracją, czyli demokratura".

Według Morawickiego Polska to obecnie coś pomiędzy dyktaturą a demokracją czyli demokratura. Mamy w Polsce demokraturę, w której ściga się przeciwników politycznych - powiedział Morawiecki. Odniósł się tym do przyznania azylu przez Węgry dla Zbigniewa Ziobry. Nie jestem zaskoczony w tym sensie, że przeczytałem uzasadnienie, że azyl został przyznany, bo prokuratura działa jako organ umotywowany politycznie. Czy prokuratura jest upolityczniona? Oczywiście, że jest. Czy Ziobro jest ścigany z motywów politycznych? Oczywiście, że jest. Dlatego dla mnie ta decyzja nie jest jakąś dziwną - powiedział polityk.

Zbigniew Ziobro uzyskał azyl polityczny na Węgrzech. We wpisie na platformie X porównał rząd Donalda Tuska do stalinizmu. Do stalinizmu to bym nie porównał - zaznaczył Morawiecki. Według niego bardziej pasuje tu gierkizm. Były premier przyznał, że widzi wiele cech podobnych, zwłaszcza w dziedzinie propagandy. Obecny premier przewyższył Jerzego Urbana. Tusk jest mistrzem propagandy. Urban mógłby brać od niego lekcje - podkreślił Morawiecki.

Nawiązując do sytuacji Ziobry Morawiecki zaznaczył, że on nie będzie się nigdzie starał o żaden azyl. Niech mnie tutaj sądzą, jak mają ochotę. Wiele razy podkreślałem, jeśli tylko trzeba będzie, to się stawie, ale będę walczył na ubitej ziemi z tym rządem - dodał.

Umowa z Mercosur

Jak był PiS i był Morawiecki, to nie było Marcosur, nie było paktu migracyjnego. W tydzień po tym, jak stery przejął nowy rząd, to przyjęty został de facto pakt migracyjny. Negocjacje w sprawie Mercosur ciągnęły się od ponad dwudziestu lat, również poszły bardzo ostro do przodu. Dzisiaj rząd mówi o klauzulach zabezpieczających, a Brazylia i Argentyna już się śmieje z tych klauzul - powiedział szef Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

Morawiecki zaznaczył, że obowiązkiem Tuska i partii rządzącej było zablokowanie tej umowy. Obecny premier powinien rozmawiać ze wszystkimi premierami i zbudować mniejszość blokującą - przyznał Morawiecki. Minister rolnictwa powinien odejść. Ta sprawa grozi tym, że polscy rolnicy będą w dużo gorszej sytuacji niż do tej pory - dodał były premier.

Ustawa o osobie najbliższej

Na pytanie od słuchacza, które zadał Morawieckiemu Tomasz Terlikowski, dlaczego podczas swoich rządów nie wprowadził ustawy o związkach partnerskich, były premier odpowiedział, że to bardzo bliska mu sprawa.

U notariusza można załatwić dzisiaj większość spraw związanych z przebywaniem ze sobą osób, które nie są w związku małżeńskim. Ustawa o statusie osoby bliskiej to jest mi bliski temat. Taka, która umożliwi, ułatwi pewne rozwijanie się. Taką ustawę bym poparł w zależności od tego, co jest w środku. Natomiast w tej ustawie, którą zaproponował rząd, dostrzegam tak naprawdę próbę obejścia instytucji małżeństwa - powiedział Morawiecki.

Co z Grenlandią?

Prezydent Donald Trump bardzo często zachowuje w taki sposób, że wrzuca jakiś temat. Ten temat jest kontrowersyjny, wszystko buzuje, wszyscy dyskutują, on czeka na reakcję, a później wychodzi z różnymi rozwiązaniami - powiedział były premier odnosząc się do powtarzanych w ostatnich dniach żądań Trumpa dotyczących Grenlandii.

Wystarczy popatrzeć na mapę, aby zobaczyć, że Grenlandia należy do zachodniej półkuli. To, że Skandynawowie bronią dzisiaj status quo, ja to rozumiem. I można oczywiście zatrzymać się na etapie, że wszyscy wierzymy w prawo międzynarodowe i wszyscy wierzymy, że Rosja i Chiny również je przestrzegają. No ja w to nie wierzę - zaznaczył Morawiecki. Prawo międzynarodowe jest przez Rosję, Chiny i ich sojuszników gwałcone codziennie. Mimo że nasi znakomici partnerzy z Danii są w NATO, to jednak i poziom ich wydatków na NATO, i poziom zdolności do obrony Grenlandii przed Rosją przez Danie jest tak naprawdę żaden - wyjaśnił były premier.

Dlatego jeżeli my będziemy przestrzegać prawa międzynarodowego, jednocześnie uznawać, że ono nas krępuje, Rosja i Chiny będą sobie robiły to, co będą chciały, to popełnimy błąd podstawowy. Nie będziemy mogli adekwatnie odpowiadać na niebezpieczeństwa, które się - ocenił były premier.

Według Morawieckiego Grenlandia powinna dogadać się ze Stanami Zjednoczonymi. Gdybym ja był obywatelem Grenlandii i obawiałbym się o przyszłość mojej wyspy, to zdecydowanie wolałbym być w bardzo ścisłej umowie obronnej ze Stanami Zjednoczonymi - zaznaczył.

Przestańmy myśleć o arenie międzynarodowej jako o uporządkowanym podwórku. Arena międzynarodowa to domena anarchii. Dżungla. I musimy trzymać się razem w NATO - powiedział gość Porannej rozmowy w RMF FM.

