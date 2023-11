Do awarii rury magistralnej doszło przy ulicy Conrada 15a. Trwają prace, by przywrócić ciepło. Do godz. 22.00 awaria powinna zostać usunięta. Ponad 100 okolicznych budynków nie ma ciepłej wody i ogrzewania.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Rzeczniczka Veolia Energia Aleksandra Żurada wyjaśniła, że rura, która pękła ma 500 mm średnicy. Do awarii doszło przy ulicy Conrada 15a. Ponad 100 okolicznych budynków nie ma ciepłej wody i ogrzewania. Trwają prace, by przywrócić ciepło. Do godz. 22.00 wszystko powinno wrócić do normy. O awarii poinformowała też Spółdzielnia WSBM Chomiczówka. "Z przykrością informujemy, że w dniu dzisiejszym wystąpiła poważna awaria w dostawie ciepłej wody, która obejmuje teren naszego osiedla. Oznacza to zarówno brak ciepłej wody w kranie jak i brak ogrzewania" - napisała. Zobacz również: 102-latce wszczepiono rozrusznik serca. Lekarze: Wiek to tylko liczba!

Na moście Gdańskim w Warszawie zderzyły się tramwaje

W sobotę otwarcie ulicy Verdiego, pojadą tamtędy autobusy