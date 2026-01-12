Klub parlamentarny PiS składa wniosek o odwołanie Stefana Krajewskiego z funkcji ministra rolnictwa - poinformował w poniedziałek szef klubu Mariusz Błaszczak. Formacja jako powód wskazuje "nieskuteczność w sprawie zatrzymania umowy UE-Mercosur". "(...) Minister Krajewski wykazuje się arogancją i lekceważeniem głosu rolników" - napisał na platformie X Mariusz Błaszczak.
- Mariusz Błaszczak z PiS zapowiedział wniosek o dymisję ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego z PSL, zarzucając mu lekceważenie rolników i bierność.
- Polityk PiS krytykuje umowę UE z krajami Mercosur, obawiając się napływu taniej żywności produkowanej bez unijnych norm, co może zaszkodzić polskim rolnikom.
- Mimo sprzeciwu Polski i kilku innych państw UE, umowa została zatwierdzona, a podpisanie planowane jest na 17 stycznia.
- Wprowadzono klauzulę ochronną, która pozwoli na ograniczenie preferencji celnych, jeśli na rynek trafi nadmiar produktów rolnych z Mercosuru, co ma chronić europejskich producentów.
Mariusz Błaszczak - szef klubu parlamentarnego PiS - zapowiedział w poniedziałek, że jego formacja złoży wniosek o dymisję ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego (PSL).
"Zamiast stanowczo bronić interesów polskiej wsi, minister Krajewski wykazuje się arogancją i lekceważeniem głosu rolników. Polska wieś potrzebuje obrony, a nie bierności" - napisał w poniedziałek na platformie X Błaszczak.
Według polityka PiS umowa z krajami Mercosur będzie oznaczała napływ taniej żywności spoza UE, produkowanej bez rygorystycznych norm, które obowiązują polskich rolników.