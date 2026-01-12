Umowa z krajami Mercosur

Państwa UE w piątkowym głosowaniu zatwierdziły umowę handlową z krajami Mercosur. Mimo sprzeciwu Polski, Francji, Irlandii, Węgier i Austrii nie udało się zbudować tzw. mniejszości blokującej. Dla zatwierdzenia porozumienia kluczowe było poparcie Włoch.

Jednocześnie w piątek przyjęto we wzmocnionej wersji klauzulę ochronną. To mechanizm, który będzie mógł prowadzić do wyłączenia preferencji celnych dla producentów z krajów Mercosur, jeśli dojdzie do spadku cen produktów wrażliwych w UE. Będzie można go zastosować także wtedy, kiedy na rynek trafi nagle zbyt duża ilość tych produktów.

To - budzące protesty europejskich rolników w Europie - porozumienie wprowadzi preferencje celne dla niektórych produktów rolnych, w tym produktów wrażliwych: wołowiny, drobiu, nabiału, cukru i etanolu. W zamian rynki Mercosuru otworzą się na towary przemysłowe UE, takie jak samochody, maszyny i leki.

Decydujące dla zgody było poparcie Włoch, dokument zostanie podpisany 17 stycznia. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen uda się wówczas do Paragwaju, by podpisać umowę. Informację tę potwierdziła rzeczniczka KE.