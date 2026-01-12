Klub parlamentarny PiS składa wniosek o odwołanie Stefana Krajewskiego z funkcji ministra rolnictwa - poinformował w poniedziałek szef klubu Mariusz Błaszczak. Formacja jako powód wskazuje "nieskuteczność w sprawie zatrzymania umowy UE-Mercosur". "(...) Minister Krajewski wykazuje się arogancją i lekceważeniem głosu rolników" - napisał na platformie X Mariusz Błaszczak.

  • Mariusz Błaszczak z PiS zapowiedział wniosek o dymisję ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego z PSL, zarzucając mu lekceważenie rolników i bierność.
  • Polityk PiS krytykuje umowę UE z krajami Mercosur, obawiając się napływu taniej żywności produkowanej bez unijnych norm, co może zaszkodzić polskim rolnikom.
  • Mimo sprzeciwu Polski i kilku innych państw UE, umowa została zatwierdzona, a podpisanie planowane jest na 17 stycznia.
  • Wprowadzono klauzulę ochronną, która pozwoli na ograniczenie preferencji celnych, jeśli na rynek trafi nadmiar produktów rolnych z Mercosuru, co ma chronić europejskich producentów.
Mariusz Błaszczak - szef klubu parlamentarnego PiS - zapowiedział w poniedziałek, że jego formacja złoży wniosek o dymisję ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego (PSL).

"Zamiast stanowczo bronić interesów polskiej wsi, minister Krajewski wykazuje się arogancją i lekceważeniem głosu rolników. Polska wieś potrzebuje obrony, a nie bierności" - napisał w poniedziałek na platformie X Błaszczak.

Według polityka PiS umowa z krajami Mercosur będzie oznaczała napływ taniej żywności spoza UE, produkowanej bez rygorystycznych norm, które obowiązują polskich rolników.

Umowa z krajami Mercosur

Państwa UE w piątkowym głosowaniu zatwierdziły umowę handlową z krajami Mercosur. Mimo sprzeciwu Polski, Francji, Irlandii, Węgier i Austrii nie udało się zbudować tzw. mniejszości blokującej. Dla zatwierdzenia porozumienia kluczowe było poparcie Włoch.

Jednocześnie w piątek przyjęto we wzmocnionej wersji klauzulę ochronną. To mechanizm, który będzie mógł prowadzić do wyłączenia preferencji celnych dla producentów z krajów Mercosur, jeśli dojdzie do spadku cen produktów wrażliwych w UE. Będzie można go zastosować także wtedy, kiedy na rynek trafi nagle zbyt duża ilość tych produktów.

To - budzące protesty europejskich rolników w Europie - porozumienie wprowadzi preferencje celne dla niektórych produktów rolnych, w tym produktów wrażliwych: wołowiny, drobiu, nabiału, cukru i etanolu. W zamian rynki Mercosuru otworzą się na towary przemysłowe UE, takie jak samochody, maszyny i leki.

Decydujące dla zgody było poparcie Włoch, dokument zostanie podpisany 17 stycznia. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen uda się wówczas do Paragwaju, by podpisać umowę. Informację tę potwierdziła rzeczniczka KE.