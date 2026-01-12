Tysiące turystów utknęło w fińskiej Laponii po tym, jak ekstremalne mrozy sparaliżowały ruch lotniczy na północy kraju. Temperatury spadły nawet do -39 stopni Celsjusza, uniemożliwiając starty i lądowania samolotów na lotnisku w Kittilä.

/ Shutterstock

Wszystkie loty z lotniska Kittilä w północnej Finlandii zostały odwołane z powodu ekstremalnych mrozów.

Tysiące turystów, głównie z Wielkiej Brytanii, Francji i Holandii, utknęło w regionie.

Niskie temperatury uniemożliwiają skuteczne odladzanie samolotów i powodują zamarzanie sprzętu naziemnego.

Zimowa aura utrudnia także ruch drogowy.

Podobne warunki pogodowe powodują chaos także w innych krajach Europy.

W niedzielę wszystkie loty z lotniska Kittilä w fińskiej Laponii zostały odwołane - informuje BBC. Temperatury spadły tam do -35 st. C, a prognozy na poniedziałek przewidują nawet -39 st. C. Tak niskie wartości uniemożliwiają skuteczne odladzanie samolotów, a sprzęt do obsługi naziemnej, w tym urządzenia do tankowania, po prostu zamarza.

Turyści uwięzieni w Laponii

Odwołane loty dotknęły głównie turystów wracających do Londynu, Bristolu, Manchesteru, Paryża i Amsterdamu. Lotnisko Kittilä obsługuje przede wszystkim osoby odwiedzające okoliczne ośrodki narciarskie oraz chcące podziwiać zorzę polarną. Według operatora lotniska Finavia, sytuację dodatkowo pogarsza wilgoć w powietrzu, która powoduje powstawanie śliskiego szronu na pasach startowych.

Ekstremalne mrozy utrudniają nie tylko ruch lotniczy, ale także drogowy. Fińska agencja Fintraffic ostrzega przed bardzo śliskimi drogami. W niedzielę rano autobus z ukraińskimi pasażerami wpadł do rowu. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

Zima daje się we znaki całej Europie

Niezwykłe mrozy w Laponii to efekt zimowego frontu, który przetacza się przez północną Europę. W Wielkiej Brytanii zginął mężczyzna, na którego przyczepę kempingową spadło drzewo. We Francji około 100 tysięcy gospodarstw domowych zostało pozbawionych prądu.