Mieszkańcy Pomorza od kilku dni zmagają się z wyjątkowo trudnymi warunkami pogodowymi. Intensywne opady śniegu sparaliżowały region, powodując ogromne utrudnienia na drogach, w szkołach i na lotnisku. Najtrudniejsza sytuacja panuje w pasie od Lęborka, przez Hel, Trójmiasto, aż po Kaszuby, Żuławy, Kwidzyn i Elbląg.

Samochody przysypane śniegiem w Gdańsku / Adam Warżawa / PAP

Sytuacja pogodowa w Pomorskiem jest bardzo trudna.

Jak informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, w wielu miejscowościach regionu, w tym w gminach Gardeja, Ryjewo, Nowy Dwór Gdański, Gniew i Potęgowo, odwołano w poniedziałek zajęcia w szkołach.

Problemy pojawiły się również przy halach sportowych z płaskimi dachami – zajęcia zostały wstrzymane do czasu ich odśnieżenia.

Strażacy od wczoraj pomagają w usuwaniu śniegu z dachów, by zapobiec ewentualnym katastrofom budowlanym.

Strażacy ratują karetki i odśnieżają drogi

Służby ratunkowe mają pełne ręce roboty. W nocy strażacy dwukrotnie interweniowali, pomagając ratownikom medycznym, których karetki utknęły w zaspach śniegu.

Jazda w wielu miejscach jest mocno utrudniona, zwłaszcza na drogach lokalnych.

W powiecie kwidzyńskim zdecydowano się nawet na wywóz śniegu, ponieważ jego ilość przekroczyła już możliwości dalszego składowania na poboczach i parkingach.

/ Adam Warżawa / PAP

Problemy nie ominęły także Portu Lotniczego w Gdańsku. Jak przekazała rzeczniczka lotniska Agnieszka Michajłow, akcja odśnieżania trwa bez przerwy, a poranne opóźnienia mogą wynikać z konieczności odladzania samolotów.

Według najnowszych informacji, w najbliższych godzinach sytuacja nie ulegnie poprawie. Jest bardzo dużo śniegu i jazda w wielu miejscach jest mocno utrudniona, zwłaszcza na drogach lokalnych. Służby apelują do mieszkańców o ostrożność i ograniczenie podróży do minimum.

Ostrzeżenia IMGW

Aktualnie w regionie obowiązują ostrzeżenia I i II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Alerty II stopnia są aktualne w większości powiatów woj. pomorskiego i potrwają co najmniej do godz. 15.00 w poniedziałek.