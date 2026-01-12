Po wakacjach hotel Relaks przy ul. Żołnierskiej w Olsztynie przestanie przyjmować turystów. Obiekt zostanie przekształcony w bursę szkolną dla uczniów Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych na czas remontu ich dotychczasowej placówki.

Zamykają hotel Relaks w Olsztynie/Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Hotel Relaks, prowadzony przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie, dotychczas cieszył się dużą popularnością wśród zorganizowanych grup wycieczkowych dzięki atrakcyjnym cenom i centralnej lokalizacji.

Jednak osoby, które zarezerwowały noclegi na sierpień, otrzymały już informację o anulowaniu rezerwacji. W sierpniu obiekt będzie przystosowywany do nowych funkcji.



Bursa na czas termomodernizacji

Jak poinformował rzecznik prasowy olsztyńskiego ratusza Patryk Pulikowski, „w obiekcie schroniska Relaks miejsce znajdzie młodzież, wychowankowie bursy Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych. To konieczne na czas prac związanych z termomodernizacją tego obiektu”.

Miasto podkreśla, że hotel działa jako jednostka oświatowa i jego przekształcenie jest naturalnym rozwiązaniem na czas remontu.



Nie wiadomo jeszcze, jaka przyszłość czeka pracowników hotelu Relaks.

Reorganizacja działalności schroniska będzie wiązać z ruchami kadrowymi. Zostaną one przeprowadzone tak, aby zapewnić sprawną działalność wszystkich podmiotów – zapewnia Patryk Pulikowski.

W Olsztynie funkcjonuje jeszcze jedno schronisko młodzieżowe przy ul. Kościuszki, które nadal będzie świadczyć usługi noclegowe.



W mieście trwa obecnie termomodernizacja kilku szkół. Uczniowie mają zajęcia w innych lokalizacjach, m.in. w budynkach szkoły językowej, kościelnych oraz fabryce Michelin. W pobliżu hotelu Relaks działają inne hotele, jednak są one droższe.

W sumie w Olsztynie jest ponad 5 tysięcy zarejestrowanych miejsc noclegowych.