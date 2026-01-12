Po wakacjach hotel Relaks przy ul. Żołnierskiej w Olsztynie przestanie przyjmować turystów. Obiekt zostanie przekształcony w bursę szkolną dla uczniów Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych na czas remontu ich dotychczasowej placówki.
Hotel Relaks, prowadzony przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie, dotychczas cieszył się dużą popularnością wśród zorganizowanych grup wycieczkowych dzięki atrakcyjnym cenom i centralnej lokalizacji.
Jednak osoby, które zarezerwowały noclegi na sierpień, otrzymały już informację o anulowaniu rezerwacji. W sierpniu obiekt będzie przystosowywany do nowych funkcji.
Jak poinformował rzecznik prasowy olsztyńskiego ratusza Patryk Pulikowski, „w obiekcie schroniska Relaks miejsce znajdzie młodzież, wychowankowie bursy Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych. To konieczne na czas prac związanych z termomodernizacją tego obiektu”.
Miasto podkreśla, że hotel działa jako jednostka oświatowa i jego przekształcenie jest naturalnym rozwiązaniem na czas remontu.
Nie wiadomo jeszcze, jaka przyszłość czeka pracowników hotelu Relaks.
Reorganizacja działalności schroniska będzie wiązać z ruchami kadrowymi. Zostaną one przeprowadzone tak, aby zapewnić sprawną działalność wszystkich podmiotów – zapewnia Patryk Pulikowski.
W Olsztynie funkcjonuje jeszcze jedno schronisko młodzieżowe przy ul. Kościuszki, które nadal będzie świadczyć usługi noclegowe.
W mieście trwa obecnie termomodernizacja kilku szkół. Uczniowie mają zajęcia w innych lokalizacjach, m.in. w budynkach szkoły językowej, kościelnych oraz fabryce Michelin. W pobliżu hotelu Relaks działają inne hotele, jednak są one droższe.
W sumie w Olsztynie jest ponad 5 tysięcy zarejestrowanych miejsc noclegowych.