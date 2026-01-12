W niedzielę nad ranem w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim w Piotrkowie Trybunalskim (Łódzkie) doszło do brutalnego ataku na personel medyczny. Agresywna kobieta, domagając się natychmiastowych badań, pobiła lekarza, ratownika oraz ratowniczkę. Policja poszukuje agresorki.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do incydentu doszło około godziny 4:00 nad ranem w niedzielę na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przy ul. Rakowskiej w Piotrkowie (Łódzkie).

Kobieta wtargnęła do budynku i zażądała natychmiastowych badań lekarskich.

Według portalu piotrkowski24.pl agresorka miała pobić personel (ratownika, ratowniczkę oraz lekarza). Poszkodowani na szczęście nie odnieśli poważniejszych obrażeń.

Po incydencie napastniczka opuściła szpital, jeszcze przed przyjazdem policji.

Jest poszukiwana, ale na razie nie podjęto decyzji o publikacji nagrania czy zdjęć.

Zabezpieczono monitoring

Zdarzenie zostało zarejestrowane przez szpitalny monitoring. Nagrania przekazano policji, która prowadzi czynności wyjaśniające i ustala tożsamość sprawczyni.

Od stycznia 2026 roku ratownicy medyczni podczas służby korzystają z pełnej ochrony funkcjonariusza publicznego. Za pobicie ratownika lub lekarza grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.