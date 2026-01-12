Na autostradzie A1 oraz na A4 w województwie śląskim w poniedziałek o poranku występują utrudnienia. W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło tam do trzech niebezpiecznych zdarzeń. Na A4 w rejonie bramek w Żernicy kier. Katowice z ciężarówki wysypał się przewożony ładunek. Korek o godz. 9 ma tam ok. 2 km. Z kolei na A1, na 406. kilometrze w kierunku Katowic, samochód ciężarowy najechał na bariery energochłonne. Zablokowane są dwa pasy ruchu: prawy i środkowy. Kilometr dalej, na 407. km, doszło do podobnego zdarzenia - również pojazd ciężarowy uderzył w bariery energochłonne, co powoduje kolejne utrudnienia w ruchu.

Gliwice: Ciężarówka wjechała w budynek punktu poboru opłat, 12 stycznia 2026 / Policja Gliwice / Policja

Gliwicka policja ostrzega przed utrudnieniami na A1 oraz na A4, które występują w poniedziałek rano i są pokłosiem nocnych zdarzeń, w tym dwóch poważnych wypadków.

Utrudnienia na A4 w Żernicy

Na A4 - w rejonie bramek w Żernicy w kierunku Katowic - doszło w nocy, jak określają służby, do "zdarzenia drogowego z udziałem samochodu ciężarowego". W tym miejscu mogą nadal występować spowolnienia w ruchu.

Utrudnienia na A1 na 406. i 407. kilometrze

Na autostradzie A1 natomiast - na 406. kilometrze w kierunku Katowic - samochód ciężarowy najechał na bariery energochłonne. Zablokowane są dwa pasy ruchu: prawy i środkowy. Kilometr dalej - na 407. kilometrze - doszło do niemal takiego samego wypadku. Tam również pojazd ciężarowy uderzył w bariery energochłonne, co powoduje także powoduje utrudnienia w ruchu.

"Na miejscu pracują służby. Ruch odbywa się z utrudnieniami. Apelujemy do kierowców, aby zachowali szczególną ostrożność, zmniejszyli prędkość i uważnie obserwowali drogę, zwłaszcza podczas przejazdu przez punkt poboru opłat. Bezpieczna jazda zależy od rozwagi i koncentracji. Jedźmy ostrożnie" - zaapelowała śląska policja.

/ Śląska policja / Policja

