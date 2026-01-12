Siedmiu urzędników wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego we Wrocławiu zostało zatrzymanych pod zarzutem korupcji. Policjanci z wydziału do walki z korupcją prowadzą śledztwo pod nadzorem dolnośląskiego wydziału Prokuratury Krajowej. Skala procederu szokuje – mowa o co najmniej tysiącu nielegalnych rejestracji pojazdów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, według ustaleń śledczych zatrzymani urzędnicy mieli przyjmować łapówki w zamian za rejestrowanie pojazdów niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Proceder trwał od dłuższego czasu i obejmował zarówno rejestrację aut bez kompletu wymaganych dokumentów, jak i legalizowanie pojazdów, które nie powinny były zostać dopuszczone do ruchu – na przykład quadów.

Śledczy szacują, że urzędnicy dopuścili się co najmniej tysiąca nieprawidłowych rejestracji. Za wydawanie decyzji podejrzani przyjmowali pieniądze, a także prezenty, perfumy i inne cenne przedmioty.

W tym momencie udowodniono kwotę ponad 100 tysięcy złotych.

Urzędnicy korzystali także między innymi z darmowych napraw w warsztatach samochodowych.

Grozi im do 10 lat więzienia

Według śledczych proceder miał charakter stałego źródła dochodu dla zatrzymanych pracowników urzędów.

Za korupcję grozi im nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo jest prowadzone pod nadzorem dolnośląskiego wydziału Prokuratury Krajowej. Możliwe są kolejne zatrzymania.