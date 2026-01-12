Paulina Hennig-Kloska lub Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz - to one zostały na placu boju o stanowisko przewodniczącej Polski 2050. Rozstrzygnięcie już dziś. Obojętnie jednak, która z pań zostanie szefową partii, już teraz wiadomo, że będzie ona domagać się spotkania z premierem w cztery oczy jeszcze w tym tygodniu. Chodzi m.in. o zamknięcie tematów dotyczących stanowisk: wicepremiera i wiceministrów.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska / Paweł Wodzyński / East News

Paulina Hennig-Kloska i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz walczą dziś o stanowisko przewodniczącej Polski 2050.

Rozstrzygnięcie wyboru nowej liderki partii nastąpi jeszcze dziś po południu.

Nowa przewodnicząca będzie domagać się spotkania z premierem Donaldem Tuskiem w cztery oczy w tym tygodniu.

Tematem rozmów mają być m.in. stanowiska wicepremiera oraz wiceministrów w resortach funduszy i sportu.

Polska 2050 od kilku tygodni oczekuje na decyzje premiera w sprawie obsady tych stanowisk.

Nowa liderka ma również przedstawić premierowi kluczowe postulaty partii do zrealizowania w tej kadencji Sejmu.

Najnowsze informacje, w tym ze świata polityki, znajdziesz na rmf24.pl .

Oczekiwanie na spotkanie z premierem

Dziś po południu dowiemy się, kto zajmie miejsce Szymona Hołowni i stanie się czwartym liderem koalicji 15 października. Jasne już jest, że do tego męskiego grona dołączy jedna z pań, która na co dzień wchodzi w skład rządu Donalda Tuska.

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, na szczytach partii są oczekiwania, że nowa liderka jeszcze w tym tygodniu spotka się z premierem Donaldem Tuskiem. Propozycja takiego spotkania ma paść zaraz po ogłoszeniu wyników II tury.

Zarówno Paulina Hennig-Kłoska, jak i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz będą miały okazje zobaczyć się z premierem na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów, które odbędzie się w tym tygodniu. Czy szef rządu znajdzie jednak czas, aby porozmawiać z nową liderką wyłącznie w cztery oczy?

"Szymonowi w ostatnich miesiącach się nie chciało"

Liczymy, że nowy lider od razu zacznie walczyć o nasze sprawy, a tych jest jeszcze kilka do rozwiązania. Szymonowi (Hołowni - przyp. red.) w ostatnich miesiącach się nie chciało, więc mamy nadzieję, że kilka kwestii zostanie doprowadzonych do końca - mówi jeden z członków Polski 2050, który chce zachować anonimowość.

Chodzi tu m.in. o kwestie dotyczące kilku stanowisk: wicepremiera, a także wiceszefów resortów: funduszy i sportu. Jak informowaliśmy w Faktach RMF FM, Polska 2050 na decyzje premiera w tej sprawie czeka już od wielu tygodni . Oprócz tego liderka ma wskazać premierowi najważniejsze kwestie, które Polska 2050 chciałaby załatwić do końca tej kadencji Sejmu. Jeśli do takiego spotkania nie dojdzie w najbliższych dniach, to pokażemy tylko, że w tej koalicji nie mamy zbyt wiele do powiedzenia - dodaje nasz rozmówca.

"Nasz lider musi upomnieć się o nasze"

O tym, że w partii są wysokie oczekiwania wobec nowego przewodniczącego mówił w Radiu RMF24 szef klubu parlamentarnego Polska 2050. Nasz lider musi upomnieć się o nasze, ale zarazem być lojalnym koalicjantem - podkreślał poseł Paweł Śliz, który otwarcie popiera Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz.

Tak, czekamy wciąż na te nominacje na stanowiskach wiceministrów. Nasze ugrupowanie jako pierwsze było przygotowane na rekonstrukcję rządu. Od razu na stole położyliśmy to, kogo chcemy odwołać i powołać. Może pan premier czeka na zmianę na pozycji lidera i może po tej zmianie te decyzje zostaną podjęte - dodawał polityk.

W partii liczą, że nowa liderka udowodni swoją sprawczość przed 17 stycznia, bo tego dnia w stolicy odbędzie się Rada Krajowa, w trakcie której głos zabierze nowa przewodnicząca Polski 2050.