Do kiedy będzie trwała operacja "Horyzont”? Czy Polska powinna przywrócić obowiązkowy pobór do wojska? Jakie jest stanowisko polskiego rządu ws. pokojowego planu USA dla Ukrainy? M.in. o to Krzysztof Ziemiec zapyta Władysława Kosiniaka-Kamysza, wicepremiera, szefa MON, prezesa PSL. Zapraszamy!

Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, szef MON, prezes PSL / Marcin Suchmiel / RMF24

Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM w sobotę będzie Władysław Kosiniak-Kamysz. Z wicepremierem, szefem MON porozmawiamy m.in. o ostatnich aktach dywersji w Polsce. Zapytamy o szczegóły operacji "Horyzont". Do kiedy będzie trwała? Zapytamy także, czy Polska powinna przywrócić obowiązkowy pobór do wojska? W rozmowie odniesiemy się także do ujawnionego przez media planu pokojowego dla Ukrainy.

Na rozmowę Krzysztofa Ziemca zapraszamy tuż po godz. 8:30 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

