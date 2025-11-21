"Decyzje dotyczące Polski podejmować będą Polacy. Nic o nas bez nas" - stwierdził premier Donald Tusk, komentując doniesienia o amerykańskim planie pokojowym, w którym jeden z punktów ma dotyczyć Polski. Moskwa twierdzi, że o szczegółach planu Donalda Trumpa dowiaduje się z prasy.
- Premier Donald Tusk podkreślił, że wszelkie negocjacje pokojowe dotyczące Ukrainy powinny odbywać się z udziałem tego kraju.
- Szef polskiego rządu zaznaczył, że decyzje dotyczące Polski będą podejmowane wyłącznie przez Polaków - "Nic o nas bez nas".
- Portal Axios poinformował, że amerykański projekt gwarancji bezpieczeństwa został przekazany Ukrainie wraz z 28-punktowym planem pokojowym.
Portal Axios napisał w czwartek, że amerykański projekt gwarancji bezpieczeństwa został przekazany Ukrainie razem z 28-punktowym planem pokojowym. Zgodnie z tym planem Kijów miałby zobowiązać się m.in. do nieprzystępowania do NATO (odpowiedni zapis miałby znaleźć się w konstytucji Ukrainy), ograniczenia liczebności wojsk oraz oddania Rosji części terytorium. W Polsce - zgodnie z tym planem - miałyby stacjonować europejskie myśliwce.
"Decyzje dotyczące Polski podejmować będą Polacy. Nic o nas bez nas. W sprawie pokoju wszelkie negocjacje powinny być prowadzone z udziałem Ukrainy" - napisał premier Donald Tusk na X.