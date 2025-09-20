"Powiem wprost – póki Putin nie zobaczy zestrzelenia samolotu, będzie tę granicę przesuwał" – wskazywał Krzysztof Brejza w programie Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Polityk Koalicji Obywatelskiej komentował niedawne, agresywne działania Rosjan, którzy swoimi myśliwcami dokonali bliskiego przelotu nad platformą Petrobalticu na Bałtyku i naruszyli przestrzeń powietrzną Estonii. Europoseł powiedział, że jest zwolennikiem nocnej prohibicji, a ostateczną decyzję dot. wprowadzenia jej w Warszawie podejmą radni.

Wideo youtube

"Twarda i zdecydowana" powinna być zdaniem europosła KO Krzysztofa Brejzy reakcja Polski i europejskiej części NATO na naruszanie przestrzeni powietrznej przez Rosjan.

To jest metoda Putina, (...) to jest testowanie reakcji świata zachodniego. Dopóki Putin nie zobaczy reakcji zdecydowanej; powiem wprost - zestrzelenia takiego samolotu, który narusza przestrzeń powietrzną, Estonii w tym przypadku, (...) on będzie tę granicę przesuwał - uważa polityk.

Być może NATO będzie musiało zrobić to, co zrobili Turcy w 2015 r., gdy rosyjski samolot został zestrzelony - dodał.

Brejza wskazał, że w podobnym tonie wypowiadają się politycy estońscy. Jeżeli my myślimy, że łagodząc się i cofając, Władimir Putin powie: "Okej, przetestowałem, no to będzie dobrze", to za chwilę takie samoloty będą latać nad Paryżem, Berlinem, Warszawą, a spadać będą drony, niekoniecznie wabiki, ale z ładunkami, niby przez przypadek. (...) Putin liczy się tylko z siłą i musi dostać za prowokację twardy strzał od NATO - powiedział Brejza.

Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa zapowiada, że "wkrótce", tj. 1 października, zostanie przedstawiona wspólna odpowiedź europejska na działania Rosjan. Czy tak długi czas oczekiwania nie jest kpiną? - spytał swojego gościa Krzysztof Ziemiec.

Unia uczy się tego kryzysu, reagowania wobec Rosji - odpowiedział Brejza, przyznając, że życzyłby sobie szybszej reakcji.

Tak czy nie dla nocnej prohibicji w Warszawie

Dlaczego Rafał Trzaskowski przegrał głosowanie ws. ograniczenia sprzedaży alkoholu w stolicy? - pytał swojego rozmówcę Krzysztof Ziemiec. W czwartek warszawscy radni przyjęli zaproponowane przez klub KO uchwały, m.in. w sprawie pilotażowego wprowadzenia nocnej prohibicji w Śródmieściu i na Pradze-Północ. Wcześniej prezydent Warszawy wycofał swój projekt wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu w nocy w całym mieście.

Na tym polega samorządność, że państwo oddało część kompetencji samorządom (...) doszło tam do wypracowania kompromisu między organem wykonawczym a grupą radnych, którzy byli przeciw - odpowiedział Krzysztof Brejza.

Ten projekt został wycofany, ale potem osiągnięto porozumienie. Ostatecznie decyzję muszą podjąć radni, radni, którzy też mają zaufanie mieszkańców - mówił.

Szkoda, żeby tego typu jednostkowe wydarzenia wpływało na postrzeganie zarządzania Warszawą, która przez ostatnie 20 lat niesamowicie się rozwinęła - uważa europoseł.

Artykuł w trakcie aktualizacji...

Na rozmowę Krzysztofa Ziemca zapraszamy tuż po godz. 8:30 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video