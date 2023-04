"Już ponad 13 mln osób rozliczyło się z fiskusem, z czego ponad połowa w systemie e-PIT" – mówił w Rozmowie w południe w RMF FM wiceminister finansów Artur Soboń. Jak dodał, do tej pory skarbówka przelała nam w ramach zwrotów podatku ponad 18,5 mld zł. "Cały czas aktualizujemy te dane" – zaznaczył. Prowadzący rozmowę Krzysztof Berenda pytał też swojego gościa o dzisiejszą awarię usługi Twój e-PIT. Soboń powiedział, że była to sprawa techniczna, a nie atak hakerski.

"Pytałem informatyków o to, co się stało. Odpowiedź jest na tyle skomplikowana, że nie jestem w stanie powtórzyć wszystkich technicznych kwestii. Grunt, że system już działa" - mówił. "Mamy zwroty (podatku) najdłużej kilkanaście dni, czasem jeden dzień po kliknięciu "akceptuj" i wysłaniu swojego zeznania podatkowego, mamy skalę zwrotów na niespotykaną dotąd skalę. Tylko 6-7 proc. Polaków rozliczy się papierem. (...) Naprawdę mamy miliony osób, które się logują i działa to całkiem sprawnie. Jak są jakieś przerwy, to one są niezwykle rzadko" - dodawał.

Gość Krzysztofa Berendy zachęcał także, żeby jak najszybciej rozliczyć się z fiskusem. "Warto sobie niektóre rzeczy sprawdzić. Nie wszystko ten system generuje automatycznie. Możemy mieć pewne ulgi, których my - jako system - nie widzimy, możemy się rozliczać wspólnie z małżonkiem czy dzieckiem. To są rozwiązania, które pomniejszą nasze zobowiązania podatkowe. Nie ma co czekać na ostatnią chwilę" - tłumaczył.

Soboń był także pytany, czy są w planach obniżki podatków? "Nie mamy takiego planu na agendzie" - odpowiedział.