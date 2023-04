Nowa wersja bonu turystycznego miałaby być za to węższa i obejmować mniejsze kwoty niż dotychczas.

Pomysł, z którym się zwróciliśmy do Ministerstwa Finansów, zakłada poszerzenie wakacyjnej edycji programu 500 plus o pewną kwotę, w sytuacji, kiedy zainteresowany zamiast pobrania 500 plus, wybrałby formę bonu turystycznego. Tyle mogę powiedzieć, ale cały czas czekamy na konkretne ustalenia z Ministerstwem Finansów - wyjaśnił Bortniczuk.

Byłoby to takie 500 plus plus, pewna dodatkowa kwota pod warunkiem, że byłaby ona rzeczywiście w okresie wakacyjnym nakierowana na wypoczynek - wyjaśniał.

Czy to mogłoby wystartować już przed tymi wakacjami? - dopytywał na antenie Radia RMF24 Tomasz Weryński.

Jeżeli uzyskamy zgodę Ministerstwa Finansów i dojdzie tu do konkretnego porozumienia, tą sprawą zajmuje się odpowiedzialny za turystykę wiceminister Andrzej Gut-Mostowy, to tak. Takie jest nastawienie, żeby te wakacje zostały objęte tym programem. Natomiast cały czas podkreślam, że nie przesądzałbym (tej sprawy - przyp. red.). Bon turystyczny był formą interwencji, a stałą obietnicą tak jak np. 500 plus, ale w związku z tym, że jest bardzo dobrze odbierany przez społeczeństwo, rozważamy pewnego rodzaju kontynuację - odpowiedział Kamil Bortniczuk.

Minister przekazał również, że nie ma jeszcze decyzji na temat tego, czy nowa edycja bonu obejmie seniorów. Bortniczuk zapowiedział, że szczegóły całej akcji mają być znane do połowy maja.