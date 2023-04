Gościem Rozmowy w południe w RMF FM będzie wiceminister finansów Artur Soboń, którego zapytamy o przyczyny dzisiejszej porannej awarii systemu e-PIT. Czy to tylko kwestia dużego zainteresowania usługą, bo zbliża się właśnie termin rozliczenia ze skarbówką, czy też sprawa jest poważniejsza? Na ile bezpieczne są tego typu e-usługi publiczne?

Artur Soboń / Karolina Bereza / RMF FM

Krzysztof Berenda zapyta ponadto swojego rozmówcę o nową edycję bonu turystycznego. Minister sportu Kamil Bortniczuk zdradził dziś na antenie internetowego Radia RMF24, że jego resort ma nowy pomysł na bon. Proponuje, by podczas wakacji jego beneficjenci dostawali wyższą niż obecnie kwotę, pod warunkiem rezygnacji z pobierania w tym czasie świadczenia 500 plus. Jak Ministerstwo Finansów ocenia ten pomysł? Jak tę propozycję mogą przyjąć Polacy, którzy do tej pory chętnie korzystali z bonu turystycznego?

Z wiceministrem finansów porozmawiamy też o kondycji finansów publicznych, a także o tym, skąd rząd weźmie dodatkowe 10 miliardów złotych, które obiecał na pomoc rolnikom.

Wideo youtube

