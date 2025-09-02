Po co Pałac Prezydencki ujawnił treść instrukcji MSZ i czy takie zachowanie rzeczywiście przystoi poważnym politykom? Z czym Karol Nawrocki leci na wizytę do Donalda Trumpa? Co po tych rozmowach będzie można uznać za sukces? Czy prezydent kreuje politykę międzynarodową w oparciu o szybkie zyski polityczne, a może wręcz przeciwnie? O to m.in. Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 swojego gościa - Michała Wójcika, wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości.

Michał Wójcik / Marcin Suchmiel / RMF FM

Z Michałem Wójcikiem porozmawiamy też o tym, czy politycy Prawa i Sprawiedliwości już nie myślą o przyszłej koalicji z Konfederacją, a także o to, czy wierzą, że wynik w wyborach parlamentarnych w 2027 r. pozwoli im rządzić samodzielnie. Poruszymy też temat prezydenckich wet oraz rządowych zmian w odrzuconych projektach ustaw. Będziemy również pytać o immunitet I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej i zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa, których chce minister sprawiedliwości.

