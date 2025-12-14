Od kwietnia 2026 roku żołnierze Bundeswehry będą wspierać Polskę w zabezpieczaniu wschodniej granicy z Białorusią i Rosją – poinformował dziennik "Bild". Niemieccy wojskowi mają wziąć udział w działaniach inżynieryjnych w ramach operacji "Tarcza Wschód", która trwa od maja 2024 roku.
Jak przekazał rzecznik niemieckiego ministerstwa obrony, głównym zadaniem żołnierzy Bundeswehry w północnej i wschodniej Polsce będzie budowa okopów, układanie drutu kolczastego oraz tworzenie barier przeciwpancernych.
W misji weźmie udział kilkudziesięciu wojskowych z lądowych sił zbrojnych oraz jednostek wsparcia.
Współpraca potrwa co najmniej do końca 2027 roku. Strona niemiecka podkreśla, że udział Bundeswehry nie wymaga zgody Bundestagu, ponieważ nie jest to misja bojowa i nie wiąże się z bezpośrednim zagrożeniem dla żołnierzy.
To nie pierwsze wsparcie ze strony Niemiec w ostatnich miesiącach. Na początku grudnia pod Malborkiem, w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego, rozlokowano kilka niemieckich myśliwców Eurofighter. Samoloty wraz z około 150 żołnierzami Bundeswehry uczestniczą w patrolach powietrznych w rejonie przygranicznym.
Operacja "Tarcza Wschód" to odpowiedź na rosnące napięcia na granicy z Białorusią i Rosją.