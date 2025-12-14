Od kwietnia 2026 roku żołnierze Bundeswehry będą wspierać Polskę w zabezpieczaniu wschodniej granicy z Białorusią i Rosją – poinformował dziennik "Bild". Niemieccy wojskowi mają wziąć udział w działaniach inżynieryjnych w ramach operacji "Tarcza Wschód", która trwa od maja 2024 roku.

Jak przekazał rzecznik niemieckiego ministerstwa obrony, głównym zadaniem żołnierzy Bundeswehry w północnej i wschodniej Polsce będzie budowa okopów, układanie drutu kolczastego oraz tworzenie barier przeciwpancernych.

W misji weźmie udział kilkudziesięciu wojskowych z lądowych sił zbrojnych oraz jednostek wsparcia.

Niemieccy żołnierze w Polsce co najmniej do końca 2027 roku

Współpraca potrwa co najmniej do końca 2027 roku. Strona niemiecka podkreśla, że udział Bundeswehry nie wymaga zgody Bundestagu, ponieważ nie jest to misja bojowa i nie wiąże się z bezpośrednim zagrożeniem dla żołnierzy.

To nie pierwsze wsparcie ze strony Niemiec w ostatnich miesiącach. Na początku grudnia pod Malborkiem, w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego, rozlokowano kilka niemieckich myśliwców Eurofighter. Samoloty wraz z około 150 żołnierzami Bundeswehry uczestniczą w patrolach powietrznych w rejonie przygranicznym.

Operacja "Tarcza Wschód" to odpowiedź na rosnące napięcia na granicy z Białorusią i Rosją.