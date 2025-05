"Karol Nawrocki ma osobiste relacje ze Sławomirem Mentzenem. Wiem, że panowie się lubią" - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Andrzej Śliwka, poseł PiS i członek sztabu obywatelskiego kandydata na prezydenta RP Karola Nawrockiego. Polityk dodał, że jego zdaniem "Rafał Trzaskowski będzie cienkopisem Donalda Tuska i jeśli dostanie na biurko do podpisania zgodę na wyjazd polskich żołnierzy na Ukrainę, to ją podpisze".

Rozmowa zaczęła się od pytania o poparcie przez kandydata Konfederacji Sławomira Mentzena dla Karola Nawrockiego przez II turą wyborów prezydenckich. Głęboko w to wierzę - odpowiedział poseł Andrzej Śliwka z PiS, członek sztabu wyborczego Karola Nawrockiego.

Będziemy przekonywali wyborców Grzegorza Brauna i Sławomira Mentzena do wizji Karola Nawrockiego. Nie ukrywamy, że z Konfederacją dzielimy wiele wspólnych poglądów, w tym krytyczny stosunek do rządów Donalda Tuska - powiedział Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości.

O pewnych kulisach się nie mówi, ale także, żeby nie było żadnych wątpliwości, dla nas oczywiście każde poparcie jest ważne, i Sławomira Mentzena, ale przede wszystkim zależy nam na tym, żeby to wyborcy Sławomira Mentzena zagłosowali za Karolem Nawrockim - odparł z kolei na pytanie czy prowadzone są jakieś rozmowy w tej sprawie.

Dodał, że w PiS czekają "ze spokojem" na wtorkową konferencję Mentzena, na której lider Konfederacji ogłosi, komu i czy w ogóle udzieli poparcia w II turze wyborów prezydenckich.

Piotra Salak zapytał także o to czy to prezes PiS Jarosław Kaczyński będzie podejmował decyzje ws. ewentualnych ustępstw albo tego, co może dać PiS Konfederacji w zamian za poparcie Nawrockiego. Nie, decydentem w tym zakresie jest pan dr Karol Nawrocki, który ma osobiste relacje z panem Sławomirem Mentzenem, wiem, że panowie się lubią, wiem, że panowie się znają - odpowiedział Andrzej Śliwka.

Polityk został także zapytany o wyniki najnowszego sondażu Opinia24 dla RMF FM, z którego wynika, że ponad połowa wyborców nie będzie przywiązywała wagi do sprawy mieszkania Karola Nawrockiego przy wyborze prezydenta podczas II tury wyborów. Wiedzieliśmy, że sprawa kawalerki Karola Nawrockiego to był kapiszon - odparł polityk PiS.

W rozmowie o 7:00 w RMF24 poruszono także sprawy telewizyjnej debaty przed II turą wyborów prezydenckich. Chcielibyśmy, by ta debata odbyła się z udziałem wszystkich największych stacji informacyjnych w Polsce. Chcielibyśmy przez szacunek dla widza, niezależnie od tego, który jest w TVN-ie, w Polsacie, w Republice, wPolsce, w Trwam, w TVP w likwidacji, chcielibyśmy, żeby każdy władz mógł obejrzeć w sposób uczciwy - powiedział Andrzej Śliwka.

Na pytanie o warunki sztabu Karola Nawrockiego ws. debaty członek jego sztabu odpowiedział, że "pan dr Nawrocki zaapelował, by to była jedna duża debata". Zresztą swoją drogą to się spotkało z przychylnością sztabu Rafała Trzaskowskiego, bo wczoraj rozmawialiśmy na ten temat - dodał.

Piotr Salak zapytał także wtorkowe doniesienia "Rzeczpospolitej" jakoby kandydat popierany przez PiS na prezydenta miał wypierać się bliższych relacji z gdańskim skinheadem Grzegorzem Horodką, pseudonim Śledziu. Jak wynika jednak z informacji "Rz" - miał za niego poręczyć w 2017 r., kiedy Horodkę zatrzymała duńska policja.

Horodko jest bliższy środowisku PO. Sam mówił, że pił wódkę z Karnowskim i piwo z Tuskiem, ponieważ był sąsiadem Donalda Tuska, grał z nim w piłkę, ochraniał jego 50. urodziny - odparł sztabowiec Karola Nawrockiego. Nie znam tej informacji, żeby pan Karol Nawrocki poręczył za tego pana - powiedział Śliwka.

Pamiętam komunikaty, które wydawał ten pan Horodko na swoich social mediach, gdzie wskazywał, że nie zna pana Karola Nawrockiego, kilka razy się z nim spotkał, to powiedzenie o tym, że jest to jakaś zażyła znajomość, to jest to absolutna przesada - podkreślił gość RMF24.

Nie mam tej wiedzy (czy Nawrocki poręczył - red.), ale wszyscy pamiętamy doskonale tę sytuację (...) nawet RMF FM podawało, jak brutalnie został pobity polski kibic, jeżeli to by było wsparcie dla polskiego kibica, obywatela polskiego za granicą, to by było nic zadziwiającego - powiedział.

W Rozmowie o 7:00 w RMF24 nie zabrakło zaczepek polityka PiS pod adresem kandydata KO na prezydenta. Rafał Trzaskowski nawet nie będzie długopisem Donalda Tuska, on będzie cienkopisem Donalda Tuska, on będzie wszystko podpisywał. Jeżeli Rafał Trzaskowski dostanie na biurko wysłanie polskich żołnierzy na Ukrainę od Donalda Tuska, to podpisze - powiedział Andrzej Śliwka.

Poseł PiS przekonywał, że "premier Donald Tusk wielokrotnie kłamie". Wszyscy wiemy doskonale o tym, że Donald Tusk co innego obiecuje Friedrichowi Merzowi, kanclerzowi Niemiec czy prezydentowi Francji, Emmanuelowi Macronowi, a co innego robi w Polsce - kontynuował.

Poseł zachęcił również do wzięcia udziału w niedzielnym marszu. "Wielkiemu Marszowi za Polską" przewodził będzie w Warszawie właśnie Karol Nawrocki.

Chcemy, by Polacy, którzy chcą Polski suwerennej i bezpiecznej przyszli - powiedział sztabowiec.

