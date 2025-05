Kandydat PiS na prezydenta wypiera się bliższych relacji z gdańskim skinheadem Grzegorzem H., pseudonim Śledziu, jednak - jak wynika z informacji "Rz" - miał za niego poręczyć w 2017 r., kiedy mężczyznę zatrzymała duńska policja.

Karol Nawrocki podczas głosowania / Adam Warżawa / PAP

We wrześniu 2017 r. doszło do starć między polskimi kibicami a policją w Kopenhadze przed meczem Dania-Polska.

Jednym z zatrzymanych był Grzegorz H., pseudonim Śledziu, gdański skinhead związany z organizacją neonazistowską Blood & Honour.

Duńskie media pokazały nagranie, na którym Śledziu atakuje policjantów. Skazano go na 60 dni więzienia i zakaz wjazdu do Danii na sześć lat.

Jak pisze "Rzeczpospolita", za Śledzia poręczył Karol Nawrocki, wówczas dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Rzeczniczka kandydata na prezydenta Emilia Wierzbicki nie zaprzeczyła informacjom o poręczeniu.

Według "Rzeczpospolitej", we wrześniu 2017 r. przed meczem Dania-Polska w Kopenhadze "kopenhaska policja starła się z polskimi kibicami, którym odmówiono wejścia na mecz, a jednego z nich potraktowała wyjątkowo brutalnie".

"Szybko okazało się jednak, że nie był to zwykły kibic, lecz Grzegorz H. pseudonim Śledziu, wielokrotnie skazywany za m.in. pobicia gdański skinhead, powiązany z nielegalną międzynarodową organizacją neonazistowską Blood & Honour" - pisze "Rzeczpospolita". Dodaje, że "duńskie media opublikowały nagranie, z którego wynika, że to H. zaczął pierwszy atakować policjantów"; "skazano go na 60 dni więzienia i zakaz wjazdu do Danii przez sześć lat".

Komentarz rzeczniczki Nawrockiego

Jak wynika z ustaleń "Rzeczpospolitej", za "Śledzia" poręczył Karol Nawrocki, wówczas dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Gazeta wyjaśnia, że informację uzyskała "w środowisku gdańskich pseudokibiców". "Rz" pisze też, że poręczeniu dla "Śledzia" nie zaprzeczyła rzeczniczka kandydata na prezydenta Emilia Wierzbicki.

"W internecie pojawiały się zdjęcia z brutalnej interwencji duńskich policjantów, a wiele osób wyrażało swoje oburzenie. Przemoc i bicie stosowane przez służby innych państw wobec polskich obywateli zawsze muszą wzbudzać naturalny sprzeciw. Niezależnie od tego, kto byłby zatrzymany w takich okolicznościach, sprzeciw budzi forma zatrzymania. Agresja i bicie ze strony obcych służb powoduje, że uzasadnione staje się sprzeciwienie takim działaniom i obrona polskiego obywatela" - czytamy w oświadczeniu Emilii Wierzbicki.

Za "Śledzia" poręczyli też inni

Redakcja zaznacza, że "jeśli Nawrocki poręczył za 'Śledzia', nie zrobił tego jako jedyna osoba publiczna".



"List w jego sprawie zaniósł do Ambasady Królestwa Danii ówczesny poseł Kukiz'15 Sylwester Chruszcz, a oficjalną interwencję zapowiedział ówczesny szef MSZ Witold Waszczykowski" - pisze gazeta.

Tak Nawrocki tłumaczył się z poznania "Śledzia"

Już w ubiegłym roku Nawrocki był pytany o znajomość ze "Śledziem" przez dziennikarzy "Gazety Wyborczej". Wtedy powiedział: "H. poznałem w zakładzie karnym w Gdańsku podczas moich zajęć edukacyjnych dla 50 osadzonych, które tam prowadziłem jako pracownik IPN, wspólnie z Danielem Wicentym. Był jednym z nich (więźniów)".

W marcu tego roku Onet pisał, że władze Aresztu Śledczego w Gdańsku i sprawującej nad nim nadzór Służby Więziennej stwierdziły, że "do spotkania Nawrockiego z H. na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku nie miało prawa dojść".

Portal zwrócił się wtedy z pytaniami do Nawrockiego. Odpowiedziała rzeczniczka sztabu wyborczego - Emilia Wierzbicki. "Karol Nawrocki poznał Grzegorza H. podczas zajęć edukacyjnych, które jako pracownik IPN prowadził w Areszcie Śledczym przy ulicy Kurkowej w Gdańsku. H. był jednym z osadzonych, który brał udział w wyżej wymienionych zajęciach. Insynuacje dotyczące utrzymywania prywatnych relacji Karola Nawrockiego z Grzegorzem H. są całkowicie nieprawdziwe" - napisała wówczas Wierzbicki.

Karol Nawrocki w II turze wyborów prezydenckich

Popierany przez PiS Karol Nawrocki 1 czerwca zmierzy się w II turze wyborów prezydenckich z Rafałem Trzaskowskim. Nawrockiego w I turze poparło 29,54 proc. głosujących, Trzaskowskiego 31,36 proc.