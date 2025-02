"Mówimy o środkach, które zostały przekazane przez kancelarię Sejmu i rozliczone zgodnie z procedurą. To środki z ostatnich pięciu lat, nie roku czy miesiąca (...). Wszystko odbyło się w ramach limitów i zgodnie z prawem. Ktoś napisał doniesienie do prokuratury - dobrze, że prokuratura sprawdza, ale ja nic na ten temat nie wiem" - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Andrzej Szejna, wiceminister spraw zagranicznych z Lewicy, odnosząc się do tego, że prokuratura w Kielcach prowadzi postępowanie ws. nieprawidłowości co do rozliczania przez niego kilometrówek w latach 2019-2023.

Andrzej Szejna / Michał Dukaczewski / RMF FM

Szejna o rzekomych nieprawidłowościach dotyczących rozliczania podróży służbowych

Prokuratura w Kielcach prowadzi postępowanie ws. nieprawidłowości co do rozliczania przez Andrzeja Szejnę kilometrówek w latach 2019-2023. Miał odebrać 120 tys. zł za podróże. Piotr Salak zapytał swojego gościa o to, czy był już wzywany przez prokuraturę w tej sprawie.

Nie, nic o tym nie wiem. W sensie formalnym. To są tylko doniesienia medialne. Poza tym mówimy o środkach, które zostały przekazane przez kancelarię Sejmu i rozliczone zgodnie z procedurą. To środki z ostatnich pięciu lat, nie roku czy miesiąca. Można powiedzieć, że to wychodzi, że musiałbym, czy tak robiłem, przejeżdżać po kilkadziesiąt do 100 km dziennie, co robię dziennie w Warszawie, nie mówiąc o wyjazdach w teren. Wszystko odbyło się w ramach limitów wyznaczonych zgodnie z prawem przez kancelarię marszałka - powiedział polityk.

Ktoś napisał doniesienie do prokuratury - dobrze, że prokuratura sprawdza, ale ja nic na ten temat nie wiem. Nie ma o czym rozmawiać, rozliczenia są jawne. I prokuratura, i zwykły obywatel mogą zobaczyć, jak wyglądały moje oświadczenia. Nie wyróżniam się na tle innych posłów - dodał wiceminister spraw zagranicznych.

Nic o Ukrainie bez Ukrainy, nic o Palestynie bez Palestyny

We wtorek późnym wieczorem czasu polskiego odbyło się spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu . Trump stwierdził, że Palestyńczycy powinni zostać przesiedleni do sąsiednich krajów arabskich, które na swój koszt miałyby wybudować dla nich miejsca do zamieszkania w "pokoju i harmonii". Dodał, że USA przejmą kontrolę nad Strefą Gazy.

Piotr Salak poprosił swojego gościa o komentarz w tej sprawie.

Trzymam się stanowiska, które przyjęła Polska już wcześniej zgodnie z tym, co proponuje w wielu swoich rezolucjach ONZ, zresztą od lat 40. - uznanie dwupaństwowości. Tak jak mówimy, że nie można decydować o Ukrainie bez Ukrainy, tak samo nie można decydować o Palestynie bez Palestyńczyków. Takie jest stanowisko Polski. Trumpowi należą się jednak słowa uznania, że w tak krótkim czasie, wspólnie jeszcze z poprzednią administracją, doprowadził do zawieszenia broni - powiedział Andrzej Szejna.

Polski rząd chce usłyszeć, jak to widzą nie tylko kraje Zatoki Perskiej, ale również sama Palestyna, z którą przecież utrzymujemy kontakty dyplomatyczne - dodał.

Kto będzie nowym ambasadorem Izraela w Polsce?

Jakow Liwne w lutym przestanie być ambasadorem Izraela w Polsce. Pełnił tę funkcję od lipca 2022 roku.

W Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Piotr Salak pytał Andrzeja Szejnę także o to, czy polska dyplomacja miała coś wspólnego z tą decyzją.

Polska nie ma nic wspólnego z wyjazdem ambasadora Izraela. Współpraca układała się bardzo dobrze. Komunikacja była bieżąca i oczywiście w wielu kwestiach były stanowiska może nie rozbieżne, ale różne, natomiast staraliśmy się dotrzeć (…). Czekamy na przyjazd nowego ambasadora, a nawet chyba ambasadorki, natomiast nie chcę uprzedzać faktów, bo to jest decyzja Izraela. My wysłaliśmy tam naszego przedstawiciela w randze ambasadora, ale oczywiście czeka na podpis swojej nominacji przez pana prezydenta (Andrzeja Dudę), którego na razie nie doczekał się żaden z naszych ambasadorów, więc pełni on funkcję kierownika placówki - powiedział Andrzej Szejna.

Moja wiedza jest taka, że przedstawicielem Izraela może być kobieta. Czekamy na notę dyplomatyczną w tej sprawie - doprecyzował.

Kiedy Donald Trump przyleci do Polski?

Szef Gabinetu Prezydenta RP Marcin Mastalerek zapowiedział w jednym z wywiadów, że „dogrywane są” szczegóły wizyty Donalda Trumpa w Polsce. Gospodarz Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 pytał wiceministra spraw zagranicznych, czy MSZ wie coś na ten temat.

Wiemy o takich staraniach, ale mamy wiedzę ograniczoną, bo to inicjatywa pana prezydenta. Oczywiście, jeśli pan prezydent wprowadzi nas z swoje plany, to udzielimy osłony dyplomatycznej. Osobiście muszę jednak wyrazić pewną wątpliwość: czy wizyta prezydenta Trumpa w szczycie kampanii wyborczej w Polsce jest wskazana? Z pewnością będzie próba wykorzystania jej do jakiś celów. Zamiast polepszenia, czy udoskonalenia kwestii związanych z bezpieczeństwem i NATO może się okazać, że wszystkie strony będą argumentować, że przyjechał kogoś poprzeć, a nie o to chodzi - stwierdził Andrzej Szejna.

Wydaje mi się, że jeśli pan prezydent Duda chce doprowadzić do tej wizyty, to termin jest niefortunny. Najlepiej gdyby odbyła się ona po wyborach prezydenckich, ale oczywiście, gdy pan prezydent Duda będzie jeszcze piastował urząd, po 1 czerwca. To moje stanowisko - powiedział polityk.

Czy Polska ma jakąś strategię dotyczącą dynamicznej polityki Donalda Trumpa dotyczącej ceł? O to też Piotr Salak pytał swojego gościa.

Musimy być gotowi na każde rozwiązanie: zarówno jeśli chodzi o kwestię bezpieczeństwa żywnościowego, gospodarczego czy ekonomicznego, ale też militarnego czy cyberbezpieczeństwa. Na razie pan prezydent Trump skutecznie doprowadził do zawieszenia broni w Gazie. Mamy nadzieję, że będzie wspierał nasze starania, jeśli chodzi o pokój w Ukrainie. Jeśli natomiast chodzi o taryfy - coś zapowiada, ale zobaczmy, że choćby w przypadku Kanady czy Meksyku dochodzi do jakiegoś porozumienia - powiedział Andrzej Szejna.

Czy Zbigniew Ziobro powinien trafić do aresztu?

Nie jestem co do tego przekonany - powiedział wiceminister spraw zagranicznych.

Natomiast co do tego, żeby był doprowadzony do komisji, która nie ma obowiązku czekać na uciekającego przed jej obliczem pana byłego ministra sprawiedliwości - tak. To jest naprawdę kpiną z wymiaru sprawiedliwości. Jako adwokat czy radca prawny nie wyobrażam sobie, żeby sąd czekał nawet minutę na świadka. Sąd po prostu jest zobowiązany bronić majestatu RP. To nie może być tak, że mordercy, gwałciciele czy leniwi świadkowie sobie spacerują po Warszawie i trzeba na nich czekać (...). Jeżeli słyszę, że pan Zbigniew Ziobro planuje - czy już to zrobił - przenieść się do Brukseli, to jeżeli komisja znowu go wezwie, on będzie znowu mataczyć - mówił Szejna.

Szejna o Romanowskim: Oszukał swoich wyborców i swoją partię

Marcin Romanowski naśmiewa się z polskiego wymiaru sprawiedliwości (...). Oszukał swoich wyborców i swoją partię, gdyż obiecywał stawić się na każde wezwanie wymiaru sprawiedliwości. Kiedy wreszcie - po długich perturbacjach związanych z uchyleniem kolejnych immunitetów, za którymi się chował - doszło do momentu, w którym wymiar sprawiedliwości chciał go przed swoje oblicze doprowadzić, to uciekł. To jest kpina z obywateli. I myślę, że to obywatele widzą - stwierdził Andrzej Szejna, komentując kwestię Marcina Romanowskiego .

Nawiązując do tego, że Węgry udzieliły Romanowskiemu "azylu politycznego", powiedział, że Polska obniżyła zgodnie z decyzją ministra Radosława Sikorskiego poziom relacji dyplomatycznych z Węgrami.

Krótko mówiąc: na wielu spotkaniach ambasadorowie czy ambasador w Polsce Węgier jest trochę traktowany jak persona non grata. Nie do końca oczywiście, ale zalecamy unikanie spotkań i dyskusji - powiedział Andrzej Szejna.

>>>SŁUCHAJ RADIA RMF24<<<