Chęć współpracy i wzmocnienia obronności kontynentu zadeklarował brytyjski premier Keir Starmer w trakcie poniedziałkowego spotkania z przywódcami Unii Europejskiej. Polityk myśli o współdziałaniu z UE w zakresie rozwoju technologii wojskowych i produkcji przemysłu zbrojeniowego.

Premier Polski Donald Tusk, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa uczestniczą w nieformalnym spotkaniu przywódców UE w Palais d'Egmont w Brukseli, Belgia, 3 lutego 2025 r. / OLIVIER HOSLET / POOL / PAP/EPA

Keir Starmer został zaproszony na kolację do Brukseli z udziałem 27 przywódców państw UE, aby omówić relacje UE-Wielka Brytania, przede wszystkim w obszarze obronności. Jak podkreślił Reuters, po raz pierwszy brytyjski przywódca uczestniczył w takim spotkaniu od czasu opuszczenia bloku przez Wielką Brytanię w 2020 r.

Podczas kolacji Starmer przedstawił pięć obszarów, w których Wielka Brytania i UE mogłyby bardziej współpracować. Są to:

mobilność wojskowa i logistyka;

ściślejsze współdziałanie w zakresie misji;

ochrona przed zagrożeniami i sabotażem;

rozwój technologii wojskowej,

przemysł.

Fragmentacja osłabiłaby nas wszystkich - powiedział, cytowany przez Reuters.

Nacisk na zacieśnienie więzi bezpieczeństwa między Brukselą a Londynem pojawia się w momencie, gdy wiele krajów europejskich ocenia koszty zwiększenia wydatków na obronę w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę.

Według International Institute for Strategic Studies Wielka Brytania, która ma jedne z najsilniejszych sił zbrojnych w Europie, wyda w tym roku drugą co do wielkości kwotę na obronę w Europie, po Niemczech.

W poniedziałek Starmer wezwał przywódców UE do wywarcia większej presji ekonomicznej na Rosję, aby zdemontować "maszynę wojenną" prezydenta Władimira Putina.

W Brukseli zapadła także decyzja, że 19 maja w Wielkiej Brytanii odbędzie się poświęcony obronności szczyt UE-Wielka Brytania.