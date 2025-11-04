Czy szef KOWR Henryk Smolarz powinien podać się do dymisji? Czy koalicja rządowa nie ma sobie nic do zarzucenia w związku ze sprzedażą działki, przez którą ma przebiegać linia CPK? Po co UE wyznacza nowy ambitny cel klimatyczny na 2040 r.? M.in. o to Tomasz Weryński zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 europosła PSL Adama Jarubasa. Zapraszamy!

Adam Jarubas, europoseł PSL / Polska Press/Andrzej Banaś / East News

Nie milkną echa afery wokół działki przeznaczonej pod Centralny Port Komunikacyjny. We wtorek media obiegła informacja o czterech dymisjach w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa - to pierwsze efekty kontroli w sprawie dotyczącej sprzedaży działki przez KOWR wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi po zaniżonej cenie. Dlaczego tak późno doszło do dymisji w KOWR? Czy pracę powinien stracić także szef tej instytucji, a jednocześnie polityk PSL Henryk Smolarz?

W rozmowie zapytamy także o plany redukcji emisji CO2 o 90 proc. do 2040 r. W ramach nowego celu UE ma zobowiązać się do zmniejszenia ilości emitowanych gazów cieplarnianych o 90 proc. względem 1990 roku. Uzupełni to obecnie obowiązujące w UE prawo klimatyczne, zgodnie z którym w 2030 roku wspólnota obniży emisje o 55 proc., a w 2050 roku stanie się klimatycznie neutralna (wszelkie emisje mają być równoważone poprzez pochłanianie). Po co UE wyznacza nowy ambitny cel klimatyczny na 2040 r.?

