Badania biegłych nie wykazały żadnych toksycznych substancji w organizmie Barbary Skrzypek - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Opinia toksykologiczna dotarła do prokuratury prowadzącej śledztwo w sprawie śmierci bliskiej współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego. Co dalej z postępowaniem?

Kongres Prawa i Sprawiedliwosci z udzialem prezesa PiS Jaroslawa Kaczynskiego, w tle zdjęcie Barbary Skrzypek / Dawid Wolski/East News / East News

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

To koniec badań zleconych ekspertom medycznym.

Prokurator, który zamawiał opinie ma teraz dokładnie przeanalizować zebrany w śledztwie materiał dowodowy. Wtedy podejmie decyzję co dalej.

Może kontynuować postępowanie, zlecając zdobycie kolejnych dowodów. Może też zdecydować o zakończeniu śledztwa - w grę wchodzi wtedy umorzenie.

Jak dowiedziało się RMF FM - taka decyzja może zapaść w ciągu kilku tygodni.

Barbara Skrzypek zmarła nagle 15. marca 2025 roku. Śmierć nastąpiła trzy dni po jej przesłuchaniu jako świadka w sprawie dotyczącej afery tak zwanych dwóch wież, wznowionej po sześciu latach od umorzenia. Biegli stwierdzili, że przyczyną zgonu była "przewlekła niewydolność krążeniowa w przebiegu kolejnego, rozległego, świeżego zawału serca".

