"Najnowsza wersja planu pokojowego zakłada ok. 20 punktów, w tym armię liczącą 800 tys. żołnierzy, gwarancje bezpieczeństwa i plan odbudowy Ukrainy" - powiedział Wołodymyr Zełenski w czwartek, o czym informuje Reuters. Przekazał, że Rosja żąda całkowitego wycofania się Ukrainy z Donbasu, ale o kwestiach terytorialnych powinni zadecydować Ukraińcy. Dodał, że Ukraina przekazała Stanom Zjednoczonym zaktualizowaną wersję planu pokojowego w środę. USA miały zaproponować utworzenie "wolnej strefy ekonomicznej" w częściach wschodniej Ukrainy.

Zdj. Wołodymyra Zełenskiego wykonane podczas jego wizyty we Francji 1 grundnia 2025 / Eliot Blondet-POOL/SIPA/SIPA/East News / East News

Polityka, ekonomia, sport, pogoda, kultura, najnowsze informacje z Polski i ze świata - to wszystko znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Zełenski o nowej wersji planu pokojowego. Ukraina przedstawiła go USA

Paląca dyskusja o planie pokojowym ws. krwawiącej, atakowanej przez Rosję Ukrainy trwa. Po wielu rozmowach w środę Wołodymyr Zełenski przekazał Stanom Zjednoczonym "zaktualizowaną", jak określił, wersję planu pokojowego.

Kwestie terytorialne nadal są przedmiotem dyskusji - powiedział w czwartek prezydent Ukrainy. Dodał, że "Rosja żąda całkowitego wycofania się Ukrainy z Donbasu".



Zełenski stwierdził, że w sprawie ewentualnych ustępstw terytorialnych głos powinni zabrać Ukraińcy w drodze referendum.

Powiedział też, że USA nie powiadomiły, kiedy odniosą się do planu pokojowego, ale chcą, by porozumienie ws. statusu propozycji pokojowych zostało osiągnięte do Bożego Narodzenia.

Oprócz 20-punktowego planu, ramy pokojowe obejmowałyby gwarancje bezpieczeństwa i porozumienie w sprawie odbudowy Ukrainy - powiedział.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy - jak informuje agencja Reutera - powiedział, że Stany Zjednoczone powiedziały o pomyśle utworzenia "wolnej strefy ekonomicznej" w częściach wschodniej Ukrainy, skąd wycofałyby się wojska kijowskie, ale jednocześnie wszelkie ustępstwa terytorialne musiałyby zostać poddane pod referendum.

Zełenski zwrócił się do parlamentarzystów

Przypomnijmy, że we wtorek 9 grudnia Wołodymyr Zełenski zwrócił się do swoich parlamentarzystów .

Proszę, aby deputowani przygotowali propozycje legislacyjne dotyczące możliwości zmiany podstaw prawnych oraz ustawy o wyborach w czasie stanu wojennego - powiedział w trakcie konferencji prasowej, co cytował serwis News.LIVE.

Prezydent Ukrainy powiedział, że jest gotowy do wyborów i nazwał stwierdzenia kolportowane przez urzędników rosyjskich oraz prezydenta USA Donalda Trumpa o tym, że "kurczowo trzyma się władzy" - nieadekwatnymi.