Czy niedzielny "Wielki Marsz za Polską", dla Karola Nawrockiego, kandydata popieranego przez PiS okazał się sukcesem? Karol Nawrocki podczas debaty stosował snus. Czy to była ustawka? Co planuje sztab Nawrockiego w ostatnich dniach kampanii wyborczej? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Adama Bielana, europosła PiS, członka sztabu wyborczego Karola Nawrockiego. Zapraszamy!