"Nie byłem osobą odpowiedzialną za organizację tych wyborów. Po prostu system do głosowania w pewnym momencie przestał działać i część z nas, w tym ja, dostała linki, które nie działały. Po kliknięciu nie można było zagłosować. Przez problem techniczny komisja wyborcza podjęła słuszną decyzję, że głosowanie musi zostać powtórzone" - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Ignacy Niemczycki, wiceszef MSZ i polityk Polski 2050, komentując to, że drugą turę wyborów partyjnych w jego formacji unieważniono.

Ignacy Niemczycki, wiceszef MSZ / Paweł Wodzyński / RMF24

Zbigniew Ziobro z azylem na Węgrzech

Zbigniew Ziobro uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech . Informację przekazał w poniedziałek rano jego obrońca, mecenas Bartosz Lewandowski. Decyzję tę podjęto z powodu - jak uznały węgierskie władze - naruszeń praw i wolności w Polsce oraz m.in. działań prokuratury, w wyniku których doszło do "szeregu działań noszących znamiona politycznie motywowanych represji politycznych".

Polski rząd nie otrzymał żadnej oficjalnej informacji z Budapesztu na temat Zbigniewa Ziobry. Ta sytuacja przypomina dokładnie tę z byłym wiceministrem Romanowskim. Węgry nie udzielają żadnych informacji na temat procedury, którą zastosowały - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Ignacy Niemczycki, wiceszef MSZ.

