Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek rano na drodze wojewódzkiej nr 931 w Bojszowach (woj. śląskie). 38-letni kierowca Audi z nieznanych przyczyn zjechał z jezdni i uderzył w przydrożne drzewo. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, mężczyzny nie udało się uratować.

/ Policja Bieruń / Facebook

Wypadek miał miejsce w poniedziałek rano na ulicy Gościnnej w Bojszowach, na trasie prowadzącej w kierunku Pszczyny.

Według wstępnych ustaleń policjantów, 38-letni kierowca Audi z nieustalonych dotąd powodów nagle zjechał z drogi i z dużą siłą uderzył w drzewo tuż przy jezdni.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe.

Kierowca został wyciągnięty z rozbitego samochodu i przetransportowany do szpitala. Niestety, mimo podjętej akcji ratunkowej oraz wysiłków lekarzy, życia mężczyzny nie udało się uratować.

Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci oraz prokurator, którzy zabezpieczali ślady i ustalali przebieg wypadku.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach, zwłaszcza w trudnych warunkach pogodowych.