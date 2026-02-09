Grupa InPost zostanie sprzedana - poinformowano w oficjalnym komunikacie. Transakcja, której wartość całkowita wyceniana jest na 7,8 miliarda euro, ma zostać sfinalizowana w drugiej połowie 2026 roku.

Rafał Brzoska / ARKADIUSZ ZIOLEK / East News

"Konsorcjum złożone z firm: Advent Investment, A&R Investments Ltd., FedEx Corporation oraz PPF Group zawarły porozumienie w sprawie oferty nabycia wszystkich akcji InPost S.A. po cenie 15,60 EUR za akcję" - przekazał na portalu X Rafał Brzoska, założyciel i CEO InPost Group.

Po transakcji grupa zachowa niezależność operacyjną, dotychczasowy profil działalności, a główna siedziba i kluczowa kadra pozostaną w Polsce.

"Transakcja ta, wynikająca w dużej mierze z naszego sukcesu w Polsce, pozwoli wesprzeć kolejny etap rozwoju spółki, w tym kontynuację ekspansji na rynkach europejskich" - stwierdził Brzoska.

Co dalej z InPost?

Współpraca z inwestorami finansowymi i strategicznymi, którzy znają branżę i mają długoterminowy horyzont inwestycyjny, zapewni dostęp do wiedzy, stabilności i zasobów niezbędnych do wykorzystania trendów rynkowych, takich jak rosnąca popularność e-commerce, rosnące oczekiwania konsumentów dotyczące jakości i szybkości dostaw oraz przechodzenie na bardziej zrównoważone formy logistyki - uważa Brzoska.

Konsorcjum zobowiązało się wspierać dalszą ekspansję InPost w Europie, w tym we Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Beneluksie i Wielkiej Brytanii - największym rynku e-commerce na kontynencie. Inwestorzy mają również wspierać inicjatywy spółki w zakresie pogłębiania partnerstw w całym łańcuchu wartości oraz dalsze inwestycje w konsumencką ofertę mobilną.

"Pozostaję w pełni zaangażowany w kierowanie Grupą InPost w nadchodzących latach. Nasza główna siedziba, marka, kadra zarządzająca oraz kluczowe kompetencje innowacyjne pozostaną w Polsce, która nadal będzie stanowić centrum realizacji skutecznej strategii Grupy" - dodał Brzoska.