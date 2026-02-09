Premier Izraela Benjamin Netanjahu ma wziąć udział w prestiżowej konferencji środowisk narodowo-konserwatywnych CPAC w Budapeszcie - podaje Times of Israel, powołując się na kancelarię szefa izraelskiego rządu. Wizyta, zaplanowana na 21 marca, budzi emocje ze względu na międzynarodowe kontrowersje wokół osoby izraelskiego przywódcy.

Benjamin Netanjahu z mapą regionu w trakcie Zgromadzenia Ogólnego ONZ / MICHAEL KAPPELER / PAP/DPA

Na Węgrzech ma się odbyć konferencja CPAC. To wydarzenie bardzo silnie powiązane z Partią Republikańską.

Ma się na niej pojawić premier Izraela ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny.

Netanjahu na Węgrzech. Wizyta w cieniu nakazu aresztowania

Premier Netanjahu przyleci na Węgry w przyszłym miesiącu, aby wygłosić przemówienie na konferencji CPAC w Budapeszcie - poinformowała kancelaria premiera, cytowana przez izraelskie media.

Times of Israel przypomniał, że "Netanjahu jest bliskim sojusznikiem premiera Węgier Viktora Orbana, który powitał go z wielką pompą w kwietniu ubiegłego roku".

Węgry nie chcą respektować decyzji MTK

W listopadzie 2024 roku Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) wydał nakazy aresztowania premiera Izraela oraz ówczesnego ministra obrony w jego rządzie Joawa Galanta. Obu oskarżono o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości w związku z wojną w Strefie Gazy.

Izraelski premier przybył następnie w kwietniu 2025 roku z wizytą na Węgry. W lipcu MTK uznał, że Węgry nie wypełniły swoich zobowiązań, odmawiając jego zatrzymania. "Po przybyciu Netanjahu na Węgry MTK złożył formalny wniosek o jego tymczasowe aresztowanie, ale węgierskie władze nie podjęły w tej sprawie żadnych działań" - napisano w oświadczeniu MTK.

W maju węgierski parlament przyjął ustawę inicjującą proces występowania kraju z MTK. Budapeszt, zgodnie z przepisami Trybunału, pozostanie jego stroną do czerwca 2026 roku.



Wsparcie dla Orbana przed wyborami?

CPAC to coroczna konferencja odbywająca się w USA, w której od lat 70. XX wieku biorą udział konserwatywni aktywiści z całego kraju. W ostatnich latach została zdominowana przez zwolenników Trumpa. Spotkania odbywają się też w innych państwach, w tym - już czterokrotnie - na Węgrzech.

Tegoroczne wydarzenie odbędzie się zaledwie trzy tygodnie przed wyborami parlamentarnymi. Niezależne sondaże dają obecnie przewagę opozycyjnej partii TISZA Petera Magyara. Rządzący Fidesz premiera Orbana w większości badań znajduje się kilka procent za tym ugrupowaniem.