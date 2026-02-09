Setki mieszkańców rosyjskiego Biełgorodu muszą opuścić swoje domy po serii ukraińskich ataków na lokalną infrastrukturę energetyczną. Decyzję o ewakuacji podjęto w obliczu nadchodzących mrozów i przedłużających się przerw w dostawach ciepła.

Setki mieszkańców rosyjskiego Biełgorodu muszą opuścić swoje domy po serii ukraińskich ataków na lokalną infrastrukturę energetyczną (zdjęcie ilustracyjne) / IMAGO/Taisia Liskovets/Imago Stock and People / East News

Władze Biełgorodu, miasta położonego w pobliżu granicy z Ukrainą, zdecydowały o ewakuacji części mieszkańców po ukraińskich atakach rakietowych i dronowych na obiekty energetyczne. Jak informuje portal Ukraińska Prawda, powołując się na rosyjskie źródła, ataki doprowadziły do poważnych przerw w dostawach ogrzewania.

Według gubernatora obwodu biełgorodzkiego Wiaczesława Gładkowa, przerwy w ogrzewaniu dotyczą aż 455 budynków mieszkalnych, 25 przedszkoli, 17 szkół oraz wielu innych obiektów użyteczności publicznej.

Sytuacja jest szczególnie trudna ze względu na prognozowane spadki temperatur i przedłużające się prace naprawcze. Mieszkańcy zostaną ewakuowani do innych regionów w Rosji, co ma zapewnić bezpieczeństwo i odpowiednie warunki bytowe osobom pozbawionym dostępu do ciepła.

Odpowiedź na wcześniejsze ataki