Występ Bad Bunny'ego w przerwie Super Bowl był wielkim listem miłosnym do jego rodzinnego Portoryko. Artysta zaprezentował 14-minutowe widowisko, które łączyło w sobie muzykę, symbolikę i komentarz społeczny. Obecny był również motyw rodziny: od pary młodej biorącej ślub wśród tłumu latynoskich tancerzy po symboliczny moment, gdy Bad Bunny przekazał swoją statuetkę Grammy małemu chłopcu. Wielu uznało, że jest to Liam Conejo Ramos, chłopiec zatrzymany przez ICE w styczniu tego roku. Czy faktycznie?

Bad Bunny na Super Bowl / Rex Features / East News

Bad Bunny dał niezapomniany występ podczas Super Bowl.

W tłumie latynoskich tancerzy odbył się symboliczny ślub.

Artysta wręczył swoją statuetkę Grammy małemu chłopcu, co wywołało zamieszanie w mediach społecznościowych.

Podczas Super Bowl wraz z Bad Bunnym (naprawdę nazywa się Benito Antonio Martinez Ocasio) na scenie pojawili się Lady Gaga, Ricky Martin, Pedro Pascal, Cardi B, Karol G i Jessica Alba.

Jeszcze przed występem spekulowano, że portorykański artysta wykorzysta scenę, by zaprotestować przeciwko obecnej administracji USA. Wokalista postawił jednak na przekaz namawiający do jedności i wspólnoty.

Scenografia przeniosła widzów w latynoską przestrzeń - z elementami przypominającymi m.in. salon manicure i bar. Laureat nagrody Grammy wykonał medley swoich największych przebojów, w tym "Titi Me Pregunto", "Monaco" i "Baile inolvidable".

31-letni muzyk, który według Spotify był najczęściej odtwarzanym artystą na świecie w 2025 roku, przeszedł do historii jako pierwszy wykonawca, którego cały występ na Super Bowl był wyłącznie w języku hiszpańskim.

Jedynie dwa komunikaty wybrzmiały po angielsku. Na jednym z billboardów pojawił się napis: "Jedyną rzeczą potężniejszą od nienawiści jest miłość", a na futbolowej piłce, trzymanej przez artystę, widniało hasło: "Razem jesteśmy Ameryką".

Występ Bad Bunny'ego na Super Bowl: Prawdziwy ślub i nagroda Grammy dla młodego aktora

Występ odbył się na Levi's Stadium w Santa Clara. Portoryko było osią całego widowiska - od otwierającej sceny, w której artysta wyłania się z pola trzciny cukrowej, po scenografię oddającą rodzinny dom.

Jak potwierdza stacja ABC News, młoda para, którą widać na scenie u boku pastora i orkiestry, to nowożeńcy, którzy poprosili Bad Bunny'ego, aby wziął udział w ich ślubie.

Młoda para na Super Bowl / Rex Features / East News

Ślub był tylko jednym z elementów emocjonującego widowiska w przerwie meczu - Bad Bunny przekazał również swoją statuetkę Grammy małemu chłopcu. Wielu uznało, że jest to Liam Conejo Ramos, zatrzymany przez ICE w styczniu tego roku . Fałszywa plotka szybko zaczęła żyć własnym życiem i stała się viralem w mediach społecznościowych.