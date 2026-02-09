Trudna akcja ratunkowa krakowskich strażaków w rejonie zbiornika Zakrzówek. W niedzielny wieczór na półce skalnej utknęła kobieta. Na miejscu interweniowały specjalne grupy ratownictwa wysokościowego i wodnego.

Zakrzówek/Zdjęcie poglądowe / Nicole Makarewicz / RMF24

Jak informuje reporter RMF FM Maciej Sołtys, zgłoszenie o kobiecie znajdującej się w trudno dostępnym miejscu w okolicach Zakrzówka wpłynęło do służb ratunkowych w niedzielę wieczorem.

Na miejsce skierowano strażaków wyposażonych w specjalistyczny sprzęt do ratownictwa wysokościowego oraz wodnego.

Akcja była bardzo trudna ze względu na warunki terenowe i ograniczoną widoczność po zmroku.

Ratownicy w końcu dotarli do kobiety, która była przytomna, ale nie była w stanie samodzielnie opuścić niebezpiecznego miejsca.

Udało się ją bezpiecznie ewakuować z półki skalnej. Kobieta została przekazana pod opiekę zespołu pogotowia ratunkowego.

Służby apelują o ostrożność

To kolejny przypadek, gdy nieostrożność podczas spacerów w rejonie Zakrzówka kończy się interwencją ratowników.

Służby apelują do mieszkańców i turystów o zachowanie szczególnej ostrożności w okolicach zbiornika, zwłaszcza po zmroku i w trudno dostępnych miejscach.