O to, co powinno się zmienić w polskiej szkole, a co rządowi się udało, spytamy Annę Zalewską, minister edukacji w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. Porozmawiamy też o tym, dlaczego nowy przedmiot - edukacja zdrowotna wciąż budzi takie emocje. W jaki sposób powinniśmy uczyć młodych ludzi o sprawach zdrowotnych? Zapraszamy na rozmowę o 7:00 w Radiu RMF24.

Anna Zalewska / Archiwum RMF FM

Wrócimy też do tematu nieobowiązkowych prac domowych. Czy MEN powinien wycofać się z tego pomysłu?

Co zdaniem byłej szefowej MEN jest do zmiany w polskiej szkole? Czego brakuje, a co w nowym roku szkolnym może pozytywnie zaskoczyć?

