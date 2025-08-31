Oferta władz Oświęcimia (Małopolskie) spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Chodzi o program wynajmu komunalnych mieszkań na preferencyjnych warunkach w zamian za remont. By wyłonić najemców konieczne będzie losowanie.

Dla kogo mieszkanie za remont? / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dyrektor oświęcimskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Wanda Habczyk poinformowała, że do programu "Mieszkanie za remont" złożone zostały 73 wnioski. Po weryfikacji zostało 63. O tym, kto ostatecznie weźmie udział w programie zadecyduje losowanie. Zaplanowane zostało na 9 września.

Rzecznik magistratu Katarzyna Kwiecień przypomniała, że program jest uzupełnieniem oferty mieszkaniowej samorządu. Kierowany jest do oświęcimian, którzy nie mają własnego lokum, a jednocześnie nie stać ich na kredyt hipoteczny lub wynajem na warunkach rynkowych.

Kwiecień dodała, że większość mieszkań wytypowanych do programu jest na osiedlu Chemików. Są też lokale w budynku na Błoniach i osiedlu Szpitalna. Mają powierzchnię od 29,51 m kw. do 45,36 m kw. Są jednopokojowe, jak i dwupokojowe. Szacowany przez Zarząd Budynków Mieszkalnych koszt remontu wynosi od 45 do 97 tys. zł.

Warunkiem ubiegania się o mieszkanie jest zamieszkanie w mieście z zamiarem stałego pobytu, brak prawa własności lub współwłasności do innej nieruchomości oraz spełnienie określonego kryterium dochodowego. Należy też posiadać pieniądze na remont. Ubiegający się o wynajem mogą wskazać jedno spośród wyznaczonych mieszkań.

Miasto Oświęcim zarządza obecnie około 1,3 tys. mieszkaniami komunalnymi.

Podobne programy działają już między innymi w Zgierzu, Krakowie, Warszawie i Szczecinie.