Oferta władz Oświęcimia (Małopolskie) spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Chodzi o program wynajmu komunalnych mieszkań na preferencyjnych warunkach w zamian za remont. By wyłonić najemców konieczne będzie losowanie.
Dyrektor oświęcimskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Wanda Habczyk poinformowała, że do programu "Mieszkanie za remont" złożone zostały 73 wnioski. Po weryfikacji zostało 63. O tym, kto ostatecznie weźmie udział w programie zadecyduje losowanie. Zaplanowane zostało na 9 września.
Rzecznik magistratu Katarzyna Kwiecień przypomniała, że program jest uzupełnieniem oferty mieszkaniowej samorządu. Kierowany jest do oświęcimian, którzy nie mają własnego lokum, a jednocześnie nie stać ich na kredyt hipoteczny lub wynajem na warunkach rynkowych.
Kwiecień dodała, że większość mieszkań wytypowanych do programu jest na osiedlu Chemików. Są też lokale w budynku na Błoniach i osiedlu Szpitalna. Mają powierzchnię od 29,51 m kw. do 45,36 m kw. Są jednopokojowe, jak i dwupokojowe. Szacowany przez Zarząd Budynków Mieszkalnych koszt remontu wynosi od 45 do 97 tys. zł.
Warunkiem ubiegania się o mieszkanie jest zamieszkanie w mieście z zamiarem stałego pobytu, brak prawa własności lub współwłasności do innej nieruchomości oraz spełnienie określonego kryterium dochodowego. Należy też posiadać pieniądze na remont. Ubiegający się o wynajem mogą wskazać jedno spośród wyznaczonych mieszkań.
Miasto Oświęcim zarządza obecnie około 1,3 tys. mieszkaniami komunalnymi.
Podobne programy działają już między innymi w Zgierzu, Krakowie, Warszawie i Szczecinie.