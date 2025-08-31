21-letni mieszkaniec Ostrołęki został zatrzymany po tym, jak podszywając się pod policjanta, wyłudził pieniądze od starszego małżeństwa.

Zatrzymany 21-letni mężczyzna / Mazowiecka Policja /

Do zdarzenia doszło w środę, 27 sierpnia. Mężczyzna, jadąc na hulajnodze, zatrzymał 75-latka i jego żonę na przejeździe rowerowym.

Przedstawił się jako funkcjonariusz wydziału kryminalnego i zarzucił seniorom popełnienie wykroczenia drogowego.

Pokazując dokument przypominający legitymację służbową, zażądał zapłaty mandatu w wysokości 400 złotych. Małżeństwo przekazało mu jedynie 200 zł, po czym oszust oddalił się z miejsca zdarzenia.

Policjanci szybko ustalili tożsamość sprawcy i zatrzymali go w niespełna dobę od zgłoszenia.

21-latek usłyszał zarzuty oszustwa oraz podszywania się pod funkcjonariusza publicznego. Przyznał się do winy. Sprawą zajmuje się prokuratura.