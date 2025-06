PO buduje mit ukradzionych wyborów? Roman Giertych nakręca histerię? Co, jeśli Sąd Najwyższy odrzuci wszystkie protesty wyborcze? Czy koalicja rządowa dotrwa do końca kadencji? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Dariusza Jońskiego, europosła Koalicji Obywatelskiej. Zapraszamy!

Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej / Marcin Suchmiel / RMF24

Liczba protestów wyborczych przekroczyła 50 tys. Nie widzę powodów do przeliczania wszystkich głosów - powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier i minister obrony narodowej odniósł się także do skali protestów, która - według niego - nie jest wystarczająco duża, by "w jakikolwiek sposób zmienić wynik wyborów".

Z kolei Paweł Zalewski, wiceszef MON z Polski 2050 powiedział w poniedziałkowej Porannej rozmowie w RMF FM, że "są politycy Platformy Obywatelskiej, którzy budują mit ukradzionych wyborów".

Czy Roman Giertych nakręca histerię wyborczą? Co jeśli Sąd Najwyższy odrzuci wszystkie protesty wyborcze? Czy koalicja rządowa dotrwa do końca kadencji? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Dariusza Jońskiego, europosła Koalicji Obywatelskiej.

PO buduje mit ukradzionych wyborów? Dariusz Joński odpowiada w RMF24

