1,7 mln zł - to wartość rynkowa wyrobów tytoniowych przejętych przez Centralne Biuro Śledcze Policji i Krajową Administrację Skarbową. Papierosy znajdowały się w przestrzeni ładunkowej pojazdu ciężarowego. Należności podatkowe z tytułu wprowadzenia ich na rynek to około 2,5 mln zł. Do przechwycenia towaru doszło na drodze krajowej nr 2 w powiecie bialskim w województwie lubelskim. W akcji wykorzystano nowoczesny sprzęt.

Transport papierosów bez polskich znaków akcyzy został przejęty na drodze krajowej nr 2 w powiecie bialskim / CBŚP

Transport papierosów bez polskich znaków akcyzy został przejęty na drodze krajowej nr 2 w powiecie bialskim przez funkcjonariuszy Zarządu w Lublinie Centralnego Biura Śledczego Policji i Urzędu Celno-Skarbowego w Lublinie. Wytypowany samochód skierowano na pobliski parking, gdzie został prześwietlony przy wykorzystaniu mobilnego pojazdu skanującego. To najnowocześniejsze mobilne urządzenie kontrolne, jakim dysponuje lubelska KAS. Wykorzystywane jest głównie do kontroli prowadzonych w terenie, w tym na drogach. Obraz prześwietlenia wskazywał, że w przestrzeni ładunkowej mogą znajdować się palety, a na nich papierosy. Wewnątrz auta służby ujawniły blisko 2 miliony wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy. Wartość rynkowa to około 1,7 miliona złotych, a należności podatkowe z tytułu wprowadzenia ich na rynek to około 2,5 miliona złotych. Papierosy zostały zabezpieczone do postępowania, które prowadzi Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej. Jako dowód w postępowaniu zajęta została też ciężarówka. Odkryty transport papierosów / CBŚP