Prognoza pogody na wtorek

W całym kraju zachmurzenie umiarkowane, po południu miejscami, zwłaszcza na północy, wzrastające do dużego. Tam mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie możliwe burze.

Temperatura maksymalna od 17 st. C na wybrzeżu, około 21 st. C na północy, do 24 st. C na południu.

Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, nad morzem okresami silny, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, zachodni. W szczytowych partiach gór porywy wiatru do 80 km/h.