"Chcemy być całkowici niezależni od energii z Rosji. My popełniliśmy błędy w Niemczech, jeśli chodzi o Nord Stream. Chcemy być niezależni i mieć partnerstwo energetyczne z krajami Unii Europejskiej. Powinniśmy więcej słuchać Polski, krajów bałtyckich, bo więcej wiedzą czasami o Rosji niż my" – powiedział w Rozmowie o 7:00 w internetowym Radiu RMF24 niemiecki polityk polskiego pochodzenia, sekretarz generalny partii CDU w Nadrenii Północnej-Westfalii Paul Ziemiak. Gość Piotra Salaka dodał, że nie ma powodu, aby dyskutować o powrocie do Nord Stream.