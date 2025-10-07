W projekcie zapisano też, że Sejm wyraża "stanowczy sprzeciw wobec mordowania ludności cywilnej i przypomina, że żadne cele polityczne ani wojskowe nie usprawiedliwiają zabijania niewinnych ludzi". "Ludobójstwo, mordowanie, ostrzeliwanie, głodzenie, porywanie, więzienie i torturowanie to działania sprzeczne z uniwersalnymi wartościami wynikającymi z chrześcijaństwa i prawa naturalnego" - podkreślono.

Zatrzymanie obywateli RP przez Izrael złamaniem prawa międzynarodowego

W projekcie wskazano również, że Sejm wyraża stanowczy sprzeciw wobec zatrzymania przez Izrael obywateli Rzeczpospolitej Polskiej uczestniczących w akcji na rzecz mieszkańców Strefy Gazy i dodano, że jest to złamanie prawa międzynarodowego. "Sejm RP wzywa Ministra Spraw Zagranicznych do natychmiastowego podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia sprawy nielegalnego zatrzymania polskich obywateli, a także do wyjaśnienia śmierci polskiego pracownika humanitarnego Damiana Sobóla, zabitego 1 kwietnia 2024 r. w Strefie Gazy przez siły zbrojne Izraela" - można przeczytać w projekcie uchwały.

Gaza, 6 października 2025 / OMAR AL-QATTAA/AFP/East News / East News

Posłowie w projekcie uchwały zaapelowali też do społeczności międzynarodowej o zdecydowane działania na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie, wstrzymania działań zbrojnych, wprowadzenia międzynarodowych wojsk pokojowych i zagwarantowanie ochrony życia i zdrowia cywilów, niezależnie od ich wyzwania i narodowości.

Wcześniej w Sejmie projekt mający być wyrazem solidarności z Palestyną i jasno określić działania Izraela w Strefie Gazy "ludobójstwem" złożyła Lewica.