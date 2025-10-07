"Konfederacja złożyła dziś projekt uchwały w sprawie potępienia ludobójstwa w Strefie Gazy. Mam nadzieję, że polscy posłowie nie odwrócą wzroku od zbrodni, których dokonuje Izrael" - poinformował we wtorek lider Konfederacji Sławomir Mentzen. Co dokładnie znalazło się projekcie?
Konfederacja złożyła we wtorek projekt uchwały w sprawie potępienia ludobójstwa w Strefie Gazy. Poinformował o tym Sławomir Mentzen. Trzeba mówić wprost - Benjamin Netanjahu jest zbrodniarzem wojennym, a Izrael dokonuje ludobójstwa w Gazie - mówił w Sejmie poseł tego ugrupowania Grzegorz Płaczek.
Sławomir Mentzen do wpisu na platformie X dołączył skan projektu uchwały w sprawie "łamania praw człowieka i prawa międzynarodowego na Bliskim Wschodzie". "Sejm RP wyraża głęboki żal z powodu śmierci dziesiątek tysięcy ofiar cywilnych na Bliskim Wschodzie. Sejm RP potępia zbrodnicze ataki terrorystyczne Hamasu, wymierzone w ludność cywilną Izraela. Sejm RP potępia zbrodnicze ataki i mające charakter ludobójstwa działania wobec ludności cywilnej prowadzone przez siły zbrojne Izraela w Strefie Gazy" - brzmi treść projektu uchwały.