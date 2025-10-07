"Konfederacja złożyła dziś projekt uchwały w sprawie potępienia ludobójstwa w Strefie Gazy. Mam nadzieję, że polscy posłowie nie odwrócą wzroku od zbrodni, których dokonuje Izrael" - poinformował we wtorek lider Konfederacji Sławomir Mentzen. Co dokładnie znalazło się projekcie?

Zobacz również:

Co dokładnie znajduje się w projekcie uchwały, który proponuje Konfederacja?

Konfederacja złożyła we wtorek projekt uchwały w sprawie potępienia ludobójstwa w Strefie Gazy. Poinformował o tym Sławomir Mentzen. Trzeba mówić wprost - Benjamin Netanjahu jest zbrodniarzem wojennym, a Izrael dokonuje ludobójstwa w Gazie - mówił w Sejmie poseł tego ugrupowania Grzegorz Płaczek.

Sławomir Mentzen do wpisu na platformie X dołączył skan projektu uchwały w sprawie "łamania praw człowieka i prawa międzynarodowego na Bliskim Wschodzie". "Sejm RP wyraża głęboki żal z powodu śmierci dziesiątek tysięcy ofiar cywilnych na Bliskim Wschodzie. Sejm RP potępia zbrodnicze ataki terrorystyczne Hamasu, wymierzone w ludność cywilną Izraela. Sejm RP potępia zbrodnicze ataki i mające charakter ludobójstwa działania wobec ludności cywilnej prowadzone przez siły zbrojne Izraela w Strefie Gazy" - brzmi treść projektu uchwały.

W projekcie zapisano też, że Sejm wyraża "stanowczy sprzeciw wobec mordowania ludności cywilnej i przypomina, że żadne cele polityczne ani wojskowe nie usprawiedliwiają zabijania niewinnych ludzi". "Ludobójstwo, mordowanie, ostrzeliwanie, głodzenie, porywanie, więzienie i torturowanie to działania sprzeczne z uniwersalnymi wartościami wynikającymi z chrześcijaństwa i prawa naturalnego" - podkreślono.

Zatrzymanie obywateli RP przez Izrael złamaniem prawa międzynarodowego

W projekcie wskazano również, że Sejm wyraża stanowczy sprzeciw wobec zatrzymania przez Izrael obywateli Rzeczpospolitej Polskiej uczestniczących w akcji na rzecz mieszkańców Strefy Gazy i dodano, że jest to złamanie prawa międzynarodowego. "Sejm RP wzywa Ministra Spraw Zagranicznych do natychmiastowego podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia sprawy nielegalnego zatrzymania polskich obywateli, a także do wyjaśnienia śmierci polskiego pracownika humanitarnego Damiana Sobóla, zabitego 1 kwietnia 2024 r. w Strefie Gazy przez siły zbrojne Izraela" - można przeczytać w projekcie uchwały.

Posłowie w projekcie uchwały zaapelowali też do społeczności międzynarodowej o zdecydowane działania na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie, wstrzymania działań zbrojnych, wprowadzenia międzynarodowych wojsk pokojowych i zagwarantowanie ochrony życia i zdrowia cywilów, niezależnie od ich wyzwania i narodowości.

Wcześniej w Sejmie projekt mający być wyrazem solidarności z Palestyną i jasno określić działania Izraela w Strefie Gazy "ludobójstwem" złożyła Lewica.

Gehenna Gazy

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 roku, gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. W niewoli pozostaje obecnie 47 zakładników, według władz Izraela 20 z nich wciąż żyje. Według kontrolowanych przez Hamas władz w Strefie Gazy w izraelskim odwecie zginęło dotąd ponad 67,1 tys. Palestyńczyków.

Według organizacji pomocowych kryzys humanitarny, w tym głód, stale się pogarsza, a ilość przepuszczanej przez Izrael pomocy jest wciąż niewystarczająca. Izrael wiosną przez ponad dwa miesiące całkowicie blokował dostawy do Strefy Gazy, a później częściowo je przywrócił. Instytucje międzynarodowe podkreślają, że głód w Strefie Gazy został wywołany sztucznie. Izraelowi wielokrotnie zarzucano łamanie prawa międzynarodowego w czasie wojny, w tym popełnianie zbrodni wojennych i przeciwko ludzkości oraz ludobójstwa. Więcej na ten temat można przeczytać w artykułach dziennikarzy RMF FM, w których można znaleźć m.in. rozmowy z ekspertami i pracownikami organizacji pomocowych: