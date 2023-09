"Mam nadzieję, że te nieszczęsne wypowiedzi polityków ukraińskich się zakończą i zostanie zakończony spór zbożowy" - mówił w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. "Myślę, że w pewien sposób udział Stanów Zjednoczonych schłodzi rozpalone ukraińskie głowy" - dodawał gość Pawła Balinowskiego.

Arkadiusz Mularczyk / Piotr Szydłowski / RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mularczyk: Mam nadzieję, że te nieszczęsne wypowiedzi polityków ukraińskich się zakończą

Ten spór, który jest publicznie rozpowszechniany na świecie, nie służy ani Polsce, ani Ukrainie. Ani nie służy naszej wspólnej sprawie - pokonaniu Rosji w tej wojnie. Powinien być absolutnie wyciszony, wszelkiego rodzaju nieporozumienia rozwiązane. To jest nasz cel - zapewniał Mularczyk.

Oczywiście tego nie zapomnimy. Myślę, że to jest ważna przestroga dla nas wszystkich, jakie niestety mechanizmy działają w Ukrainie i jakie interesy są tam realizowane - stwierdził nasz gość.

Według wiceszefa MSZ "prezydent Zełenski i niektórzy ukraińscy politycy wobec Polski zachowują się w sposób absolutnie nieuczciwy". To jest bardzo delikatne słowo - podkreślił Mularczyk. Dodał, że nie pozwolimy na to, żeby Polska była obrażana za pomoc, której udzielaliśmy. Polska sobie na to nie zasłużyła - mówił.