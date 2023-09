"Wierzę, że Polska będzie nadal wspierać Ukrainę" - powiedział doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan, odnosząc się do wypowiedzi polskiego premiera nt. przekazywania sprzętu Ukrainie. Dodał, że USA będą konsultować się z Polską, by upewnić się co do stanowiska Warszawy w tej kwestii.

Jake Sullivan / Ron Sachs / POOL / PAP/EPA Kiedy przeczytałem tego poranka nagłówki, oczywiście byłem zaniepokojony i miałem pytania, ale potem widziałem, jak rzecznik rządu wyszedł i wyjaśnił, że w rzeczywistości dostawy polskiego sprzętu, w tym produkowanych przez Polskę haubic, są kontynuowane, i że Polska w dalszym ciągu wspiera Ukrainę - powiedział Sullivan podczas briefingu prasowego w Białym Domu. Więc pozostaniemy z nimi w konsultacji, (...) rozumiemy, jaka jest pozycja Polski w tej sprawie, ale wierzę, że Polska będzie nadal wspierać Ukrainę - dodał. Odniósł się w ten sposób do wypowiedzi premiera Morawickiego, który stwierdził w wywiadzie dla Polsatu, że "już nie przekazujemy uzbrojenia na Ukrainę" oraz późniejszego sprostowania rzecznika rządu, że nadal realizowane są kontrakty m.in. na armatohaubice Krab. "Wyłącznie wcześniej uzgodnione dostawy" W kontekście pytań o dostawy uzbrojenia informuję, że Polska realizuje wyłącznie uzgodnione wcześniej dostawy amunicji oraz uzbrojenia. W tym wynikającego z podpisanych kontraktów z Ukrainą. Jest to m.in. największy po 1989 roku zagraniczny kontrakt podpisany przez polski przemysł zbrojeniowy - na dostawę armatohaubicy Krab - powiedział PAP rzecznik rządu Piotr Müller. Jak zaznaczył, "w Polsce nadal funkcjonuje hub międzynarodowej pomocy". Przypominamy, że w pierwszych miesiącach wojny Polska dostarczyła kluczowe dla obrony Ukrainy czołgi, wozy pancerne, samoloty, amunicję, które były niezbędne do powstrzymania Rosji przed atakiem na Ukrainę i w perspektywie inne kraje UE - w tym Polskę. W pierwszych miesiącach wojny, gdy inne kraje UE dyskutowały o wsparciu, Polska konsekwentnie pomagała odeprzeć atak Rosji - wskazywał Piotr Müller. Ile sprzętu dotąd Polska przekazała Ukrainie? Jak zauważa dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, wypowiedzi premiera i rzecznika rządu oznaczają po prostu, że wyczerpał się sprzęt, którym Polska mogła dysponować bez stwarzania zagrożenia dla własnego bezpieczeństwa. W sprzęcie ciężkim w ciągu półtora roku wojny Ukraina otrzymała od Polski ponad 350 poradzieckich, a także zmodernizowanych w kraju czołgów T-72, 14 wozów Leopard II, 42 Bojowe Wozy Piechoty, a do kwietnia także przynajmniej 4 myśliwce MiG-29 i większość w ogóle wyprodukowanych, bo aż 54 armatohaubice Krab. Tu skończyły się możliwości przekazania sprzętu, który istnieje. W polskich zakładach trwa jednak produkcja m.in. przeznaczonych dla Ukrainy pierwszych 100 wozów bojowych Rosomak i kilkudziesięciu moździerzy samobieżnych Rak. Ogółem Polska do dziś przekazała Ukrainie sprzęt wartości ponad 3 miliardów euro. Kolejny pakiet broni dla Ukrainy Sullivan zapowiedział też, że podczas czwartkowego spotkania prezydentów Bidena i Zełenskiego w Białym Domu USA ogłoszą kolejny pakiet broni dla Ukrainy, w tym dodatkowy sprzęt obrony powietrznej, kolejne rakiety do systemów HIMARS, amunicję artyleryjską oraz amunicję kasetową. Doradca prezydenta wyraził też przekonanie, że mimo gorących sporów i trwającego w Kongresie impasu, dotyczącego uchwalenia prowizorium budżetowego wraz z kolejnym pakietem 24 mld dolarów na pomoc Ukrainie, Kongres ostatecznie uchwali dodatkowe środki, bo potrzeba jest pilna. Jak podkreślił, nadal utrzymuje się "mocna, przytłaczająca ponadpartyjna większość" w tej kwestii i to ona ostatecznie zwycięży. Zobacz również: Rok od mobilizacji w Rosji. Co piąty poległy rekrut nie przeżył nawet dwóch miesięcy

