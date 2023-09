Porównania Polski do Rosji, jakie pojawiły się w ostatnich dniach w wypowiedziach ukraińskich polityków są dla społeczeństwa polskiego niezwykle obraźliwe. Prowadzą one do głębokiego przeorania polskiej świadomości dotyczącej Ukrainy i Ukraińców, nie tylko zbiorowej, ale przede wszystkim indywidualnej - napisał na Twitterze Zbigniew Rau.

W tych samych domach, gdzie spontanicznie gościliśmy ukraińskich uchodźców, przy stołach gdzie słuchaliśmy historii o ich losach, dzisiaj zastanawiamy się jak można w jednym rzędzie wymieniać Polaków i Rosjan jako krzywdzących Ukraińców - dodał szef MSZ.

"Konieczna będzie tytaniczna praca, aby odbudować zaufanie"

Rau przypomniał, że Polska tak jak Ukraina- ocenił.

Szef MSZ stwierdził, że na ukraińskiej zmianie retoryki w stosunku do Polski tracą oba kraje.

Wierzymy w zwycięstwo Ukrainy. Nie będziemy stać z boku. Ale nie damy kupczyć stosunkami z Polską, w imię prywatnych fortun i wrogich Polsce i Ukrainie obcych interesów - zauważył.

Konieczna będzie tytaniczna praca, aby odbudować zaufanie polskiego społeczeństwa w dobrą wolę ukraińskich władz - podsumował Rau.

Morawiecki: Oczekujemy zupełnie innego traktowania

Głośna wypowiedź premiera dot. uzbrojenia dla Ukrainy

Słowa prezydenta Zełenskiego skomentował w czwartek w czasie transmisji live na Facebooku również premier Mateusz Morawiecki.- stwierdził.- wskazał.Morawiecki przypomniał, że- zapewnił.- zaznaczył premier.

W środę w Polsat News premier Mateusz Morawiecki pytany, czy Polska wciąż będzie wspierać Ukrainę militarnie, odpowiedział, że "nie przekazujemy już żadnego uzbrojenia, bo my sami się teraz zbroimy w najbardziej nowoczesną broń". Jeśli nie chcesz się bronić, to musisz mieć się czym bronić - taką zasadę wyznajemy, dlatego dokonaliśmy zwiększonych zamówień - stwierdził.

Te słowa premiera zostały odebrane na świecie jako zapowiedź definitywnego zatrzymania dostaw dla Ukrainy. Mateusza Morawieckiego cytowały m.in. brytyjska BBC, włoski dziennik "Corriere de la Serra" czy amerykańska telewizja CNN. Słowa premiera z zaskoczeniem były odebrane także w Kijowie.

Prezydent Andrzej Duda, pytany w TVN24 o słowa premiera oraz o to, czy będziemy dalej przekazywać Ukrainie uzbrojenie, ocenił, że "słowa premiera zostały zinterpretowane najgorzej, jak to tylko było możliwe".

Duda podkreślił, że wypowiedź szefa rządu dotyczyła nowego uzbrojenia, które kupujemy dla polskiej armii. Otóż, moim zdaniem, po prostu pan premier powiedział tak: nie będziemy przekazywali nowego uzbrojenia, które w tej chwili kupujemy w ramach modernizacji polskiej armii, dla Ukrainy - powiedział Duda.