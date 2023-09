​"Postulujemy umiarkowanie w polityce wobec Ukrainy i Ukraińców, to znaczy np. obcięcie socjalu dla wszystkich z paszportami ukraińskimi, czyli 800+, 300+ czy kredyty 2 proc. - wszystko co się da - to są rzeczy niebywałe, które powinny zostać natychmiast w Polsce zatrzymane"- mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Krzysztof Bosak. Współprzewodniczący Konfederacji pytany był między innymi o ostatnie, trudne relacje na linii Warszawa-Kijów.