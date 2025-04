​Gościem Piotra Salaka w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Michał Kobosko, europoseł Polski 2050. Naszego gościa zapytamy m.in. o kampanijne debaty kandydatów, które dotychczas nie zebrały pełnego składu ubiegających się o urząd prezydenta.

Michał Kobosko / Michał Dukaczewski / RMF FM

Z Michałem Koboską porozmawiamy też o polskiej i unijnej polityce transatlantyckiej, potencjalnej wojnie handlowej i embargu na polski drób. Zapytamy również, po co Polskiej Grupie Zbrojeniowej biuro w Brukseli. Nie zabraknie też pytań o przyszłość projektu, jakim jest Trzecia Droga.

